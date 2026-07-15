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Spremite kese za povraćanje: Filip rukama jede pastu, a onda ih briše o zavese! Ivan siguran da su pijane scene deo njegove osmišljene glumačke tačke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući ne prestaje, Filipa niko ne može da obuzda!

Nakon još jedne burne žurke u najgledanijem rijalitiju u regionu, "Elita 9", usledio je potpuni haos u spavaćoj sobi, a glavni akter bio je Filip Đukić, koji je zbog prevelike količine alkohola jedva uspevao da stoji na nogama.

Filip je po završetku provoda bio potpuno dezorijentisan, teturao se po Beloj kući i u jednom trenutku više nije mogao sam ni da hoda. Njegovi cimeri odmah su pritekli u pomoć, pa su ga pridržavali, skidali i praktično nosili do kreveta kako bi bezbedno legao i odmorio se.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, filip nije hteo da se zadrži u krevetu, već je tražio da ga vode kod Aneli Ahmić. takmičari su ga pratili u stopu, a Ivan Marinković je bio siguran da je sve ovo deo Đukićeve glume. U jednom trenutku Filip je počeo da jede nečiju pastu sa stola rukama, a onda je prljave ruke obrisao o zavese.

On je uspeo da dođe do Aneli, ali od nje nije dobio reakciju kakvu je želeo jer ona nije želela da ga pijanog pusti u krevet.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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