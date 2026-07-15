Aneli i Filip ponovo pravili skandale! On tvrdio da ga Ahmićka voli, pa se OBEZNANIO, ona urlikala zbog njegovog pijanstva! Završio u krevetu kod Dušice!

Njih dvoje iz nedelje u nedelju imaju promenljiv odnos, a sinoć su bili na korak do ozvaničenja veze, a onda se sve okrenulo naglavačke.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je poslednja žurka u ovoj sezoni, a za najbolju atmosferu na žurki bili su zaduženi pevač Nikola Stefanović Kolani i pevačica Jelena Denić i DJ Tito.

Takmičari su se oduševili kad su ih ugledali na vratima kazina, a ono su se odmah latili mikrfona i krenuli da ređaju domaće hitove, što je usijalo atmosferu. Iako je ovo poslednja žurka u ovom serijalu pojedini takmičari su odlučili da je preskoče i vreme provode u Beloj kući.

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Filip Đukić rešio je da priđe Aneli Ahmić tokom žurke u kazinu i sa njom ponovo ostvari komunikaciju, na koju su pre nekoliko dana stavili tačku za sva vremena, ali izgleda da njih dvoje ne mogu da se distanciraju jedno od drugog.

Dok su razgovarali oboje sve vreme nisu skidali osmehe s lica, pa je jasno da im prija da ponovo budu bliski i imaju zajedničke trenutke pred sam kraj devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Bora Santana ušao je u verbalnu rasptavu sa Dušicom Đokić tokom žurke u kazinu, nakon što je zatražio od učesnika ''Elite'' sok, ali je shvatio da je đus koji pripada Marku Janjuševiću Janjušu kod Dušice Đokić, te je burno reagovao.

- Mogu li đusa malo? - upitao je Bora.

- Daj mu đus, ajde - rekao je Janjuš.

- A, čiji je to đus? Je*em li ti mamu, ku*vo jedna. Mamu li ti je*em, je*em ti dan ja kad si došla - rekao je Bora.

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Aneli Ahmić večeras se dvoumila da li će da ide na žurku, ali je na kraju ipak uspela da podigne svoje raspoloženje i pojavi se u kazinu. Međutim, ona se tamo nije dugo zadržala, pa je brzo odlučila da se povuče u pab "Prijatelji" i da se zavuče u svoj krevet.

U jednom trenutku ona se slomila od tuge i počela je da plače, a onda se na vratima pojavio Filip Đukić. On je odmah počeo da zbiva šale, čime je uspeo da joj popravi raspoloženje i vrati joj osmeh na lice.

Aneli Ahmić bez dlake na jeziku odlučila je da prizna Filipu Đukiću koliko joj smeta kad je na negativan način komentariše za crnim stolom, a on je na sve moguće načine pokušavao da joj se opravda i objasni da o njoj nema loše mišljenje.

- Koliko puta sam rekao da imam razumevanje za tvoje ponašanje? - pitao je Filip.

- Moraš da paziš kako pričaš - dodala je ona.

- Ja sam 100 puta rekao da si mi ti rekla da si napolju drugačija - rekao je Filip.

- Ne možeš tako da pričaš o meni i da kažeš kako ti se ne sviđa moje ponašanje jer se svađam. To je završena priča. Ja ne želim da o meni imaju takvu sliku o meni. Ko sam ja da govorim kakva sam? Što si sa mnom provodio vreme ako misliš da sam neko ko voli da se svađa? Boli me uvo kad izađem bilo koji intervju, pa ja ni svoj u životu nisam pogledala - govorila je Aneli.

Filip Đukić zamerio je Aneli Ahmić jer nije mogla da ostane imuna na Borislava Terzića Terzu zbog čega je sa njim imala sukob u kojoj joj je svašta rekao.

- Šta si ti dobila time? - pitao je Filip.

- Ništa, ali mene nepravda boli. Ja sam njemu pokušala da skrenem pažnju - dodala je Aneli.

Aneli Ahmić i Filip Đukić danas su se ponovo zbližili, iako poslednjih dana nisu imali komunikaciju i rekli su da su za sva vremena stavili tačku na svoj odnos. Otkako su zakopali ratne sekire i obavili ozbiljan razgovor više se nisu razdvajali, pa su u kazinu sve vreme zajedno uživali u provodu.- Ako se on svađa sa Urošem, čemu potreba ti da pričaš? Pusti neka rešavaju svoje probleme. Ti si videla da je čovek u k*rcu - govorio je Đukić.

Aneli Ahmić i Filip Đukić danas su se ponovo zbližili, iako poslednjih dana nisu imali komunikaciju i rekli su da su za sva vremena stavili tačku na svoj odnos. Otkako su zakopali ratne sekire i obavili ozbiljan razgovor više se nisu razdvajali, pa su u kazinu sve vreme zajedno uživali u provodu.

Đukić nije mogao da skloni ruke sa Aneli, a ona je u tome uživala, pa joj je sve vreme preko lica bio osmeh. U jednom trenutku prišao im je pevač Nikola Stefanović Kolani, koji je izveo nekoliko pesama po njihovih želji uz koje su oni sve vreme plesali.

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Aneli Ahmić došla je na ideju da pronađe brzo i lako rešenje kako da otrezni svoju simpatiju Filipa Đukića, te je zajedno sa robotom Tošom i njim otišla do bazena, kako bi ga naterala da uđe u vodu i okupa se.

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Aneli Ahmić i Filip Đukić razgovorali su sa robotom Tošom pre nego što je otišao sa poslednje žurke u ''Eliti 9'', te su progovorili o svom odnosu, koji je veoma neodređen i turbulentan.

- Tošo, Bebica i Teodora se gledaju, kao Teodru je blam s kim je ona bila. Mene je blam da takvi ološi dolaze u situaciju da se podsmevaju Filipu - kazala je Aneli.

- Tošo, ja bih je lizao od stopala, do glave - rekao je Filip.

- Filipe, ja znam da se tebi dopada moja energija, ali takav nikako ne možeš da me privučeš. Ti si blam tako pijan - rekla je Aneli.

- Voli me, a se*e - rekao je Filip.

Nakon još jedne burne žurke u najgledanijem rijalitiju u regionu, "Elita 9", usledio je potpuni haos u spavaćoj sobi, a glavni akter bio je Filip Đukić, koji je zbog prevelike količine alkohola jedva uspevao da stoji na nogama.

Filip je po završetku provoda bio potpuno dezorijentisan, teturao se po Beloj kući i u jednom trenutku više nije mogao sam ni da hoda. Njegovi cimeri odmah su pritekli u pomoć, pa su ga pridržavali, skidali i praktično nosili do kreveta kako bi bezbedno legao i odmorio se.

Aneli Ahmić doživela je nervnio slom zbog stanja u kojem je zatekla Filipa Đukića. Ona je počela da plače i urla na sav glas jer je on previše pijan, a za njegovo stanje krivila je sve ljude koji su oko njega.

- Kako vam nije žao ovakvog da ga dovodite? Sram vas bilo. Ivane, ti si jedno smeće raspralo - urlala je Aneli.

Nakon što je zbog prevelike količine alkohola jedva stajao na nogama, a cimeri ga pridržavali i nosili do kreveta, Filip Đukić ponovo je dospeo u centar pažnje zbog svog odnosa sa Dušicom Đokić.

Iako je prethodnih dana više puta isticao emocije prema Aneli Ahmić i pokušavao da joj se približi, čini se da je burna žurka potpuno promenila tok večeri. Dušica je ponovo ugostila Filipa u svom krevetu, gde su nastavili da provode vreme zajedno, razmenjujući nežnosti i prisne dodire, dok su ostali ukućani sa nevericom posmatrali razvoj situacije.

Mnogi su odmah prokomentarisali da je Đukić, pod uticajem alkohola, potpuno zaboravio na Aneli, prema kojoj je do juče pokazivao snažne emocije. Podsetimo, cimeri su ga neposredno pre toga čak i razdvojili od Dušice, u želji da ne napravi još jedan potez koji bi mogao dodatno da naruši njegov odnos sa Aneli.

Autor: R.L.