Aneli i Asmin imaju PREĆUTAN DOGOVOR, a on nije plakao zbog Nore nego zbog svog... Dača raskrinkao Alibabu, ovo je kompletna istina o njemu! (VIDEO)

Virijević je kao i uvek bio britak i oštar na jeziku, bez uvijanja i lažnih prijateljstava.

Dača Virijević nastavio je da priča sa Drvetom mudrosti, a ovoga puta govorio je o Asminu Durdžiću.

- Aneli je toliko pričala devet meseci o Asminu, i sad je pre dva dana rekla daću ti Noru, dođi u Dubrovniku, u kuću u kojoj živimo Nora, ja, Grofica i ostala dečica. To su ober foliranti. Šta smo radili devet meseci, to ste odmah mogli da reše. Onda priča: Dođi p*čko u Dubrovnik, dođi ako smeš, da vidiš šta ću ti napraviti. Jedan dan priča jedno, drugi dan drugo. Oni se prećutno podržavaju. Aneli ustane, malo izvređa Asmina, na takvoj su relaciji, da ih neko ne provali, a i te kako se podržavaju. On kaže sad da ona ima pravo da ima muža i momka, a što je uhodio Luku. Oni se podržavaju za malo aplauza, da bi narod rekao: Bravo, napokon su se mama i tata složili, da tata vidi dete. Za tu kuću pričao da postoje lavovi ispred kuće, da njena majka kuva čorbu. I još kao plače zbog Nore. Ja ću da vidim komentare da li ljudi veruju da je plakao zbog Nore. On može samo da plače zbog svog polnog organa i da mu Maja gurne bodi mist - rekao je Dača.

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Autor: R.L.