To je njihov dogovor iz hotela! Dača raskrinkao Aneli, ona i Asmin imaju TAJNI PLAN, ovo su se dogovorili ispod pokrivača! (VIDEO)

Virijević ubeđen da su njih dvoje napravili dogovor još odavno, a da se sada, malo po malo, pridržavaju ovog plana i na taj način pokušavaju da se domognu glavne nagrade.

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji pričali su o Aneli Ahmić, ali i o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Ona to glumi, sa onim naočarima, a ja svaki put kad sam se zaplakala ona kaže: Šta je, šta plačeš - rekla je Hana.

- Ona sad dobacuje i Maju pokušava da je ubaci u mulj, i Luku, sedmoro ljudi u njenu priču uvlači, onda sve komentatore, ona ima 12 ljudi u kući koji su kao protiv njene porodice. Sve to radi taktički.

- Ona jeste prodala, mislim ušla ovde da se osveti Asminu, a Nora nema roditelje tri godine - rekla je Hana.

- Ona pokušava bilo kakav konflikt da napravi sa njim, jer se potajno podržavaju, oni su rešili problem, ona mu je rekla da može da dođe da vidi dete, a Asmin kaže: Doći ću, oni se podržavaju, ali potajno i prećutno. To je njihov prećutni dogovor iz Hotela. Njega uopšte ne zanima to, njega Nora ne interesuje, njega boli k*rčina - rekao je Dača.

Autor: R.L.