Vratolomije ispod jorgan planine: Asmin i Maja rade punom parom, ovu akrobaciju ne propuštaju! (VIDEO)

Njih dvoje svakodnevno imaju intimne odnose i mnogi tvrde da se ispod jorgana najbolje slažu, s ozbirom na to da tokom dana svađaju više puta.

Maja Marinković i Asmin Durdžić prepustili su se strastima, usled čega je došlo do vrele akcije u izolaciji.

Naime, njih dvoje su ušetali u praznu izolaciju, skidajući deo po deo odeće, prvo razgovarajući, a zatim su se pokrili pokrivačem preko glave i utonuli u intimni odnos. Njih dvoje se ni najmanje nisu suzdržavali, a njihovi uzdasi su odzvanjali imanjem.

Oni su se i ovoga puta prepustili intimnim odnosima, pa se po pokretima moglo videti da se ispod odigrava zaista vrela akcija, ne mareći da li će njegova bivša sa kojom ima dete, Aneli Ahmić, u jednom trenu možda ući u izolaciju.

Podsdetimo, Maja i Asmin su imali turbulentan odnos prethodnih dana gde su imali nesuglasice koje su nastale zbog njegove bivše partnerke Stanije Dobrojević.

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Autor: Teodora Mladenović