AKTUELNO

Zadruga

Vratolomije ispod jorgan planine: Asmin i Maja rade punom parom, ovu akrobaciju ne propuštaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvoje svakodnevno imaju intimne odnose i mnogi tvrde da se ispod jorgana najbolje slažu, s ozbirom na to da tokom dana svađaju više puta.

Maja Marinković i Asmin Durdžić prepustili su se strastima, usled čega je došlo do vrele akcije u izolaciji.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, njih dvoje su ušetali u praznu izolaciju, skidajući deo po deo odeće, prvo razgovarajući, a zatim su se pokrili pokrivačem preko glave i utonuli u intimni odnos. Njih dvoje se ni najmanje nisu suzdržavali, a njihovi uzdasi su odzvanjali imanjem.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se i ovoga puta prepustili intimnim odnosima, pa se po pokretima moglo videti da se ispod odigrava zaista vrela akcija, ne mareći da li će njegova bivša sa kojom ima dete, Aneli Ahmić, u jednom trenu možda ući u izolaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsdetimo, Maja i Asmin su imali turbulentan odnos prethodnih dana gde su imali nesuglasice koje su nastale zbog njegove bivše partnerke Stanije Dobrojević.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Maja Marinković

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve probleme rešili ispod pokrivača! Maja i Asmin se prepustili čarima jorgan planine, pred punom spavaćom sobom (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL: Asmin van sebe, Maji najavio novo smeškanje sa Stanijom! Obezbeđenje ih prati u stopu, ne mogu da se obuzdaju (VIDEO)

Domaći

Zadovoljava punom parom trudnu Anitu: Ona ne može da prisustvuje u emisijama, ali ispod jorgan planine uvek može (VIDEO)

Lifestyle

Koliko često je potrebno tuširanje? Evo šta kažu dermatolozi

Pinkove Zvezde

Fenomenalni Damiano Roi još jednom zadao DOMAĆI ZADATAK! Karleuša nije zadovoljna: Batine ćeš dobiti (VIDEO)

Extra

Zasmeta vam kada neko opsuje Boga? Teolog Đurđević otkriva šta je ispravno učiniti u tom trenutku