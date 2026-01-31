Zasmeta vam kada neko opsuje Boga? Teolog Đurđević otkriva šta je ispravno učiniti u tom trenutku

Veliki broj Srba deklariše se kao veliki vernici, iako svakodnevno, više puta tokom dana, psuje Boga.

"Šta kada neko u našem prisustvu psuje Boga?", odgovor na to pitanje dao je teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

- Nasilje nikada nije bilo niti će biti odgovor u pravoslavlju. Posmatrajmo samo jedan dan koliko se u našem prisustvu psuje bog. Prosto da čovek ne poveruje koliko se puta u jednom danu psuje bog, sunce, mesec, život, majka. Najveća tragedija mi je to kada se takvi ljudi koji neprestano psuju boga žale kako im je loše u životu - naveo je Đurđević i dodao:

- Prestani da psuješ boga i videćeš kako ti se život menja. Ili da postavim pitanje zašto ne psuješ đavola? Ne psuj Boga Srbine, ne psuj Boga. On ti je dao oca, majku, brata i sestru. Boga su psovali, pljuvali i ponižavali oni koji su ga nevinog raspeli na krst. A da li želiš da se poistovetiš sa njima?

Apostol Pavle opominje: "Nikakva ružna reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgrađivanje, da donese blagoslov onima koji slušaju."

- Ovim rečima nam se jasno stavlja do znanja da jezik trebamo koristiti za dobro, a ne za vređanje, huljenje i proklinjanje. Sveti Jovan Zlatousti kaže da je nepristojna reč kao otrov koji se baca drugome, ali najpre truje onoga koji izgovara. U opisu ću napisati jednu kratku molitvu za očišćenje od ružnih reči - naveo je Đurđević.

Pajsije Svetogorac kaže:

"Ako drzak čovek psuje i huli, bolje se pravi kao da si zauzet, da ga ne čuješ i samo se moli. Jer ako shvati da obraćaš pažnju na njega, neće prestati da psuje. Tako ćeš ti postati uzrok njegovog demonskog stanja. Ali kada psuje čovek koji nije drzak, koji ima istančanu savest, a to čini samo iz rđave navike, možeš nešto da mu kažeš. A ako je savestan, ali uz to i gord, budi oprezan. Ne govori s njim strogo, već koliko možeš krotko i sa sastradavanjem."

Molitva protiv ružnih pomisli

"Vladaru Gospode Bože moj, u čijim je rukama sudba moja, zaštiti me po milosti svojoj, i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim, niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje; ne prezri delo ruku svojih. Nemoj se odvratiti od mene; sažali se, a ne ponizi. Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer Tebi pribegoh zaštitniku svome Bogu: isceli dušu moju, jer sagreših Tebi, spasi me radi milosti Tvoje, jer sam Ti odan od mladosti svoje; neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli, nekorisnih sećanja; udalji od mene svaku nečistotu, svako zlo, jer si Ti jedini besmrtan, u svemu besprimerno moćan, i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

Autor: A.A.