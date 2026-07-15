Sa Miljanom je bio blam, DVE KARIKATURE! Teodora uzdigla svoj odnos sa Bebicom na tron, Ivan je uništio: Ovo je psihopatija (VIDEO)

Da li je ipak malo preterala u uzdizanju svoje veze?

Nakon što je pogledao sve svoje uspomene Nenad Macanović Bebica dobio je priliku i da iskomentariše iste.

- Ovo su mi najsadržajnije uspomene do sad, malo me je potreslo video sam drugare koji su poginuli - rekao je Bebica.

- Hoćeš da ženiš Teodoru - pitala je Ana.

- Da - odgovorio je Bebica.

- Ovo psihopatija, fenomen je kako oni opstaju, vidim jednu čudnu ljubav, nešto je to čudno, ali kad pogledam delove kad Teodora ne može da ga gleda očima, a i dalje je sa njim. Ona kao da ne može sa drugim momcima. Ne dozvoljava on da ode - rekao je Ivan.

- Ono na početku, sladak je mali dečkić, posle je prerastao u malo većeš dečkića, kad je bio sa Miljanom, blam, tad su bili karikature. Kroz naš odnos bilo je svakakvih stvari, i ja sam bila nezrela. U poslednja tri meseca imamo nov odnos. Ovo što sam uradila u ovoj sezoni, to je posledica svega što nam se dešavalo, one jurnjave sa Miljanom - rekla je Teodora.

- Marinković ih gazi i kad im ide dobro. Teodora je vrdala, da ga ostavi, a Nenad se trudio. Vratili su se jači nego ikad. Ja ne verujem u Teodorine emocije, a Nenad nikad nije pokazao da Teodora lmože da posumnja u njega. Uvek kad je teško Nenad popusti da bi mu ona došla nazad - rekao je Luka.

- Znali smo da okrivimo Teodoru i da komentarišemo na taj način, a kad sam gledala klip, rekla sam Teodora kakv si ološ, ali ljudi se menjaju, ona je sazrela, promenila neke stvari, ako budu nastavili ovako mislim da će uspeti - rekla je Sofija.

- Luka, ja sam stajala kad su me gazili, a vi ste bežali. Mi smo borbeni, ne dozvoli narode - rekla je Teodora.

- Anita je pobegla kroz staklo nakon što su učesnici komentarisali da je dete napravljeno zbog rijalitija - rekao je Luka.

Autor: R.L.