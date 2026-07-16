OVO NE SMETE PROPUSTITI! Počinje poslednje izdanje emisije Radio Amnezija!

Ovo će sigurno biti zanimljivo.

Novo pismo stiglo je na adresu Bele kuće, a vođa Ivan Marinković pročitao ga je pred svima.

- Draga Elito, vreme je da počne poslednja ''Radio-Amnezija'' ove sezone. Pored emotivanja na TV Pink, emisija će biti emitovana i na Pink radiju na 91.3 Mh - glasilo je pismo Velikog šefa.

Voditelji su se odmah uputili ka prostorijama radija, spremni da i ove srede prirede spektakl za sve gledaoce i slušaoce Pinka.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. Njih tridesetoro boriće se za glavnu nagradu i ovu laskavu titulu.

Autor: R.L.