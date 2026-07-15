GUTA KNEDLE! Draganu uspomene pogodile direktno u dušu, kad je ponovo čula reči svoje porodice nije zadržala suze! (VIDEO)

Reči porodice su je ponovo dotukle.

Nakon skoro deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita" Dragana Stojančević imala je priliku da pogleda svoje uspomene.

Njeno učešće u Eliti 8 i Eliti 9 obeležila je njena veza sa Jovanom Tomić Matorom. Nakon ulaska u vezu sa njom njena porodica je ostala zatečena i šokirana. S obzirom da je ovaj odnos započela sa ženom, oni to nisu mogli da prihvate.

Pokušavali su na mnogo načina, putem čestitki i video poruka da je dozvou, ali Dragana do dana današnjeg nije odustala od Jovane. Zbog nemanja podrčke od strane porodice Dragana i dalje plače, te zbog toga ima nesuglasice sa Matorom.

Dok je danas gledala svoje usomene neprestano je gutala knedle i pokušavala da zadrži suze.

Da li će veza nje i Matore opstati i bez podrške njene porodice ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić