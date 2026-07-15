Imala si ih 12, sledeće sezone ćeš još trojicu! Mina Vrbaški na strubu srama zbog ogromne liste bivših, Viktor stao u njenu zaštitu! (VIDEO)

Mina ne prestaje da kuka zbog svoje prošlosti!

Nakon što je pogledala sve svoje uspomene Mine Vrbaški dobila je priliku i da iskomentariše iste.

- To je moja prošlost. Od sedamnaeste godine sam ovde,e motivno sam nestabilna, brzos e vežem. možda zbog toga što mi je falila očinska figura. Kad zavolim, ja zavolim. Imala sam razne ljubavi ovde. Posle se sve to negde izjalovi. Odvratne su mi uspomene, ne dopadaju mi se! Nadam se da ću večeras otići kući. Obrukala sam sebe i svoju porodicu, nije mi ništa donelo dobro. Jezik mi je bio brži od pameti! Mnogo me stvari muči ali sve neću da kažem. Ovo je samo jedan deo mene, ima mnogo boljih stvari - rekla je Mina.

- Smejao sam se non stop. Ima lepu porodicu, znam koliko brine. U tom periodu kad je izgubila sebe niko nije mogao da joj objasni da ne radi te stvari. Nisam hteo da se iko blamira, a nakon toga smo oboje dozvolili velike grešjke, imali smo turbulentan period. Kad vidim njena učešća - rekao je Biktor.

- Stidim se sebe! Sramota me što sam Mina Vrbaški! Nemam više 17 godina da ja dozvoljavam ponovo da se svađam. Boris više nije mali! - rekla je Mina.

- Toliko lepa devojka, a ne vrednuje sebe - rekao je Viktor.

- Naša prošlost je naša. Trebamo da budemo dobri ljudi i da se menjamo na bolje. Mina plače i kaže kako se oseća. Što se nisi promenila? - rekla je Sofija.

- Ja pričam kako se osećam - rekla je Mina.

- Ovde ima sedam muškaraca, a bilo ih je 12. Ti si ove sezone imala dvojicu, sledeće sezone ćeš još dvojicu - rekla je Mina.

- A ko vas finansira? - skočila je Mina.

- Ljubavni odnosi su joj isti. Isto se pela dvojici ili trojici na glavu dok su jeli... Mina je takva. Ima prva, druga i treća faza na kraju kad moli - rekla je Sofija.

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Autor: A.Anđić