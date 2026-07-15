Plačeš zbog dece, a 10 godina nisi ništa promenio! Ivan osuđen kao nikad zbog odnosa sa sinom i ćerkom, ne može nikako da se iščupa: Birao je da ne bude otac! (VIDEO)

Ivan se rasuo na komade, pa dobio šamar realnosti o svom očinstvu!

Nakon što je pogledao sve svoje uspomene Ivan Marinković dobio je priliku i da iskomentariše iste.

- Sinoć sam se isplakao kao kiša. Ne pamtim da sam plakao skoro kao sinoć. Nije lako, ali dobro. Da mogu da promenim promenio bih sve. Ovo ostalo ste videli, drago mi je da su poslali te neke slike. Videli ste Saru i Vanju, to je to. U Jelenu sam imao stvarno mnogo poverenja, mogao sam ruku u vatru da dam da me nikad ne bi prevarila, ali to su žene k*rvetine. To mi je bio prvi vajb da sam oženi k*rvu! Što se Vanje tiče morma da je pozdravim. Nismo se nekako skapirali, zato sam i prekinuo. Ona je super, devojka za primer - rekao je Ivan.

- Pokazao je da nije čovek od kamena - rekla je Sara.

- Išao sam i ja u kinder garden, samo sam ga zvao vrtić. Previše sam sebe dao, ali ne smatram da Aleksandra to nije zaslužila. Ispala je i ona loša prema meni, vratila se čoveku koji je najstrašnije vređao. Ja sam ženama neki prelazni period! U svim odnosima sam bio veran i pravičan - rekao je Ivan.

- Nije mi jasno da se isplakao juče, a ništa ne menja. Te budalaštine... Ništa ti nije bolje sa Kulićima nego što je bilo. Jako je glupo što kažeš da si plakao zbog situacije koju nisi proimenio. Goca je normalna žena i mogao si to da rešiš, pa makar preko suda - rekao je Bebica.

- Tebi se sve vratilo! Šta god da je Jelena tebi ispričala ne može da bude. Ona mene nije varala, nisam ni ja nju. Nigde ne postoji zapisano da je ona ikad jednu ružnu stvar o meni rekla, a nakon raskida može da se izmisli sve i svašta. Bio sam najbolji muž i najbolji otac - rekao je Ivan.

- Majka je slala pare da bi ti njoj kupio poklon za rođendan - rekao je Bebica.

- Jelena nikad ništa nije imala! Jeleni sestra davala akrticu pre mene, pa joj onda ukine sve - rekao je Ivan.

- Cokću one koje nemaju decu. Mogao je biti otac i ostati uz tu decu, a on je birao da ne bude - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić