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PREŽIVELA SAM JA I GORE: Maja plače kao kiša, ubeđena da će je Asmin ostaviti, a najveći stah joj je suočavanje sa porodicama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uopšte joj nije lako kako se bliži superfinale.

Maja Marinković rasplakala se odmah nakon buđenja zbog toga što misli da će je Asmin Durdžić ostaviti, ali i zbog suočavanja sa porodicama.

- Zašto plačeš? Budi hrabra! Plačeš jer misliš da ću da te ostavim. Je l' zato plačeš? Ja tebe neću da ostavim! Ja te volim! Ti imaš dušu. Pokazuješ da me voliš - rekao je Asmin.

- Meni će ovo zapečatiti karijeru. To je moglo da bude pre meseca dana... Preživela sam ja i mnogo gore - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam da si preživela. Ti nisi nikad imala idealnu vezu, ne znaš šta je to. Što si plakala? - rekao je Asmin.

- Jer ćeš da me ostaviš - rekla je Maja.

- Ostaviću te na pola sata - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pustiće nam na razglas svađanje, pa obraćanje njegovo da ja čujem... Znam ja kako to ide. Ako ne odgovoriš ti si pop*šan, to gledaju milioni. Onda nastaje problem, nervoza ide. Plačem zbog cele situacije - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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