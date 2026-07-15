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Ti si uskoro deda mog deteta! Asmin spreman da pruži ruku pomirenja Takiju, ovim podgrejao sumnje da je Maja u DRUGOM STANJU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo izlaganje Asmina Durdžića podiglo je veliku prašinu.

Asmin Durdžić ispričao je Maji Marinković kako će se suočiti sa njenim ocem Takijem Marinkovićem, te je istakao da će on biti deda njegovog deteta uskoro.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad znaš da neko mora zbog medija da opere svoje ime i muškost mora da da malo gasa. Taj neko nikad ne bi došao da se bije, niti je taj tip. Ja tvrdim da nikad nikome nije opalio šamar - rekao je Asmin.

- Moj otac ima 60 godina, a izgleda kao da ima 40, radio je 10 godina kao obezbeđenje. Ti ne znaš... - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je kao i moj otac. Ja to gledam kao da se ja bijem sa svojim ocem. Kažem mu: "Gospodine, ti si deda mog deteta uskoro, bolje popričaj sa svojom ćerkom. Zaslužuješ veliko izvini. Da se svađam sa tobom i ponižavam, a volim tvoju ćerku, ne pada mi na pamet" - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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