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Imaš snimak gde se ljubiš sa dedom! Terza ponovo pokazao da nije svario Sofijinu aferu, ona ga šokirala opravdanjem: Ne sećam se da smo se poljubili! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza je otvoreno porazgovarao sa Sofijom o svemu, pa se osvrnuo na Daneta.

Nakon što je saopšteno ko napušta ''Elitu 9'' , Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza porazgovarali su o svojim blamovima i svom odnosu.

- Ti mene ne voliš. Ti mene ne možeš da gledaš. Šta mi nisi sve rekao- rekla je Sofija.

- Bože blam. Ko te je muvao? - rekao je Terza.

- Nije bitno. Jutros - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ove u kući? - pitao je Terza.

- Mhm - rekla je Sofija.

- Jednu grešku ove sezone smatram što sam ti posle one svađe oprostio. Sve ostalo sam to ja - rekao je Terza.

- Ja i ti smo se stvarno voleli - rekla je Sofija.

- Ja sam te voleo sve dok se ono nije desailo. Sve se svršio onim laganjem - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne sećam ničega - rekla je Sofija.

- Imaš ovo što ti se desilo. To ti je najgore - rekao je Terza.

- Meni nije jer znam istinu. One slike su sve dok je bio moja podrška - rekla je Sofija.

- Snimak gde se ljubiš sa dedom. Je l' si ti bolesna. Odvratan je. Kako si mogla? - rekao je Terza.

- ja se ne sećam da sam ga poljubila u usta - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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