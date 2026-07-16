Taki mora da bude svestan... Asmin se oštrim rečima obratio Majinom ocu, pa progovorio o brutalnim svađama i ljubomornim scenama sa Majom: Svoj blam je prebacila na mene! (VIDEO)

Asmin stavio sve karte na sto, odlučio da više ne ćuti.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Ponovo juče haos, fizički kontakt, a rekli ste nikad više - rekao je Milan.

- Strašno Milane, već me blam svega. Pokušavao sam da malo spustim loptu, ali džaba. Napravio sam ljubomorne scene, ali to je prirodna reakcija. Ja sam imao reakcije i kod Stanije gde se samo ljubila. Mi smo se dogovarali i ja sam glumio. Ja sam se plašio šta će izaći i za mene. Filip je sa svačijom devojkom bio, to je poniženje za sve mupkarce - rekao je Asmin.

- Nema logike da priča da ste se od početka sviđali jedno drugom, a da je imala brutalan s*ks sa njim - rekao je Milan.

- Nema logike. Ona meni jeste pravila ljubomorne scene zbog teodore, pa sinoć zbog Milene i svega... Ja sam za stolom ustajao i govorio da je sprdnja, a nju sam izdvajao. Ona je spinovala svoj blam sa sebe, prebacila na mene. Tako je to i krenulo... - rekao je Asmin.

- Da li znaš da će ove scene biti deo svakodnevnice? - šitao je Milan.

- Ja to ne mogu da zamislim. Pitam se kako će da bude kad izađem sa njom u restoran gde ima 50 žena, a ja volim da gledam - rekao ej Asmin.

- Ona je rekla da imaš pravu erekciju samo kad dobiješ batine - rekao je Milan.

- Ne mogu da verujem - rekao ej Asmin.

- Rekla ti je nekoliko puta da nikad nećep biti Filip Car - rekao je Milan.

- Ja ni ne želim da budem Filip Car. Ona je iz mene izvukla najgore stvari. Ja volim da me pusti da se iskuliram. Ona danas razmišlja kako će da dođe do mog broja telefona. Ona počela da plače da ću da je ostavim na superfinalu. Nije ona u meni probudila to da joj se svetim - rekao ej Asmin.

- Zašto tvoja majak kaže da joj je najveća želja samo da se Staniji izviniš? - pitao je Milan.

- Smao ću se mami i tati izviniti. Ne kajem se jer je rekla da sam želeo smrt detetu. Dozovlio sam da i pričaju da sam bio loš otac, a ja sam bio predobar.Sve najhore stvari sam priznao. Boli me kad od mene prave ono što nisam.Stanija mi je toliko fejk osoba, a Aneli ima drugu težinu jer imamo dete. Da sam bio sa njom u beogradu u vezi davnih dana bih pobegao, ne mogu da verujem da sam bio toliki slepac. Ona napolju nikad nije bila takva - rekao je Asmin.

- S kim ti je veza bila lepša? - pitao je Milan.

- Sa Stanijom sam bio slobodan muškarac, ona je u Majamiju, a ja tamo. Tu nisu pale uvrede - rekao ej Asmin.

- Da se Sita i Grofica nisu mešale možda bi imali lep brak? - pitao je Milan.

- To je bila vanbračna zajednica. Nije me varala dok smo bili zajedno. Pisala mi je svaki dan, vređala me, udarila mi je sestru, rekla mi je da bih opštio sa trudnom snajkom i zato je dobila šamar. Ja sam Maji prešao preko uvreda, ali nisam joj zaboravio. Ja Maju volim. ne znam da li je do prostora, ali znam da je volim. Da nemam osećaj pustio bih je da lupa glavom o sto. Taki može da me zove kako hoće. Ona je meni rekla da ga je pojela slava kao i moje. Pravi muškarac ne rešava stavri preko medija. Taki treba da shvati, ja imam svoje pare i ne treba mi Majin stan. Ja ne želim da se svađam sa njim zbog njegove ćerke. Mogu i ja da unajmim obezbeđenje. Ja nemam problem sa Takijem i njemu mogu da se izvinim - rekao je Asmin.

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Autor: A.Anđić