Svestan je da sa Majom neće opstati: Aneli iznela sve karte na sto o svom odnosu sa Alibabom, ne krije koliko je ogorčena na Staniju! (VIDEO)

Aneli je otvorila svoju dušu, pa progovorila o svom odnosu sa Asminom.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem i Stanijom Dobrojević.

- Šta te je šokiralo poslednjih dana? - pitao je Milan.

- Stanija mene šokira iz dana u dan. Ona se na uspomene digla i špočela da govori sve i svašta. Ona kao da je ljubomorna što imam ćerku sa Asminom. Mi smo ti koji smo tri i po godine živeli zajedno. Provodili smo vreme svaki dan sami. Niko nam nije pomagao niti dolazio. Kunem ti se u celu porodic u da smo imali takav stan, gala, a da budu opušci. On nije pušio u kući nego na terasi zbog male. Mi smo psa dali da ne bi mala... Čistila sam po ceo dan i čuvala Noru. Kada joj je Mića spomenuo slike sa Kikijem, rekla je da zna zašto su ih stavili da bi imali šta da joj prebacuju. Cela nacija je brujila o njihovom odnosu. Ona je takva zlobnica. Kao da joj je krivo što ja imam tu težinu. Zna da nema težinu kao ja. Zbog nje je on ostavio mene i Noru na najgori mogući način. Ja se nadam da napolju postoje sve prepiske. Mik smo imali haos kasd je on zapratio tu slikarku. - rekla je Aneli.

- Kakav je to čovek koji ne zna s kim hoće da bude? - pitao je Milan.

- Monstrum. Mene non ne može više nikada da vrati u životu. Nemam opravdanje za hotel. On je veliki manipulator. Vratio me je na sam početak kojim sam se ja zadovoljila. Ja sam htela porodicu na okupu. Kad bih ja mogla da uđem u orhideju, tu su sve poruke. On kaže da imam sidu i da umirem za mesec dana, da su stigli rezultati. Hteo je psihički da me uništi, a ovamo se izvinjavao - rekla je Aneli.

- Koju on voli? Tebe, Maju, Staniju ? - pitao je Milan.

- Staniju ne voli. On je bio zalušen dok je nije osvojio. Ona je njemu bila starleta, Majami, Stanija Dobrojević. On u Austriji ima velike probleme. Kad tad će sve doći na naplatu. Smatram da se zaljubio u Maju. On ti sad već u svojoj glavi pravi filmove kome će da piše napolju. On je svestan da sa Majom neće opstati. Oni imau i odnose i s*ks, ali su se vezali vremenom. Mesec dana će biti zajedno napolju. I to će biti pakao. Biće on tastatura manijak. Mislim da ona u dubini zna da kakav je on, da će biti sa Filipom Carom. Nju će isto realnost spucati kada se suoči sa Takijem i realnošću. Ona samo što nije zaplakala kad je bio klip. Ajde ti stavi Filipa i Asmina. Kad ih uporedim, Filip je veliki čovek sa karakterom, a ovaj je najpoganije neššto što se pojavilo. Drago mi je da je došao ovde i da je pokazao ko je i šta je. - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović