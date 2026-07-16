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Plašiš se da ne budeš ostavljena: Ivan pokušava da urazumi Maju, ona ne može da ugasi ljubomoru zbog Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja se polako sprema na novu turu haosa?!

Nakon žestokog okršaja sa Asminom Durdžićem Maja Marinković je porazgovarala sa Ivanom Marinkovićem.

- Je l' tebi to normalno? Vidim puši cigaretu sa Milanom i Aneli ide u šiša bar i ja vidim on stoji nešto i priča, pa mi je ispričao dve verzije. Milan kaže eno ti bivše i on se nasmejao. Ja ga pitam šta je rekao i on kaže ništa za odelo i posle mi je rekao kao možda za lavicu. Ja sam mu rekla što se nasmejao - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije razlog, ne razumem, šta je sa tobom - rekao je Ivan.

- Što nije otišao kad vidi da ona nailazi - rekla je Maja.

- Kao da se plašiš da te ne šutne na fin način i onda ideš na ovu foru. Praviš sve veću tenziju pred kraj - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako vidiš da nailazi valjda je prirodno da odeš, a ne da stojiš i dalje - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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