Plašiš se da ne budeš ostavljena: Ivan pokušava da urazumi Maju, ona ne može da ugasi ljubomoru zbog Aneli! (VIDEO)

Maja se polako sprema na novu turu haosa?!
Nakon žestokog okršaja sa Asminom Durdžićem Maja Marinković je porazgovarala sa Ivanom Marinkovićem.
- Je l' tebi to normalno? Vidim puši cigaretu sa Milanom i Aneli ide u šiša bar i ja vidim on stoji nešto i priča, pa mi je ispričao dve verzije. Milan kaže eno ti bivše i on se nasmejao. Ja ga pitam šta je rekao i on kaže ništa za odelo i posle mi je rekao kao možda za lavicu. Ja sam mu rekla što se nasmejao - rekla je Maja.
- To nije razlog, ne razumem, šta je sa tobom - rekao je Ivan.
- Što nije otišao kad vidi da ona nailazi - rekla je Maja.
- Kao da se plašiš da te ne šutne na fin način i onda ideš na ovu foru. Praviš sve veću tenziju pred kraj - rekao je Ivan.
- Ako vidiš da nailazi valjda je prirodno da odeš, a ne da stojiš i dalje - rekla je Maja.
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Autor: A.Anđić