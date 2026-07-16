AKTUELNO

Zadruga

Nerio PATOSIRAO Janjuša jednom rečenicom, kao niko nikad! Ti si, tečo, bio sa gorima nego što je Fifi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Košarkaš je nakon ovih reči mogao samo da pogne glavu i savije rep!

Marko Janjušević Janjuš nekoliko puta je zadirkivao Neria Ružanjija zbog njegove afere sa transrodnom osobom, koju zove Fifi, a onda mu je Nerio uzvratio duplom merom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti meni nešto pričaš tečo, a ti si bio sa gorima od Fifija - rekao je Nerio.

- Ne računajući Vanju, pre bih dao i Fifiju i Fifiki da mi p*še nego svim ženama sa kojima sam bio. Dabogda sreće nemao. Ništa Fifika tvoja nije veći blam od ovih mojih blamova ovde što sam imao - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

NIKO NI DA MRDNE! Posle burne noći učenici ne reaguju na muziku za buđenje! (VIDEO)

Zadruga

Maja Marinković 'DOŠLA GLAVE' milioneru iz Linca! Ponizila ga kao niko nikad, učesnici povikali: Dozvolio si da postaneš sprdnja! (VIDEO)

Zadruga

Pre Stanije si bio niko i ništa: Teodora uništila Asmina, Matora ga proglasila najvećim gubitnikom! (VIDEO)

Zadruga

Kompletno posrnuće Sare Stojanović! Kad je videla ljubavne kadrove sa Muratom slomila se, pa zaurlala na Ivana: Ti si me uništio! (VIDEO)

Zadruga

Sadio si sa đavolima, sad ti se svaka tikva razbija o glavu! Bukti rat Miće i Sofije, on joj sručio surovu istinu, pa zakucao Asmina (VIDEO)

Zadruga

POKAZAO ZUBE! Aneli završila u suzama jer joj ne veruju u priču iz ŠTEKA, Đukić odbrusio Staniji: o što si ti išla sa Kristijanom tamo gde nema kamera