Nerio PATOSIRAO Janjuša jednom rečenicom, kao niko nikad! Ti si, tečo, bio sa gorima nego što je Fifi! (VIDEO)

Košarkaš je nakon ovih reči mogao samo da pogne glavu i savije rep!
Marko Janjušević Janjuš nekoliko puta je zadirkivao Neria Ružanjija zbog njegove afere sa transrodnom osobom, koju zove Fifi, a onda mu je Nerio uzvratio duplom merom.
- Ti meni nešto pričaš tečo, a ti si bio sa gorima od Fifija - rekao je Nerio.
- Ne računajući Vanju, pre bih dao i Fifiju i Fifiki da mi p*še nego svim ženama sa kojima sam bio. Dabogda sreće nemao. Ništa Fifika tvoja nije veći blam od ovih mojih blamova ovde što sam imao - rekao je Janjuš.
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Autor: R.L.