Jedina greška mi je što sam oprostio Sofiji: Terza ne krije da nema osećaj da je otac, ali će se za Barbaru boriti na sudu! (VIDEO)

Terza smatra da mu nije trebalo pomirenje sa Sofijom nakon njenog vređanja porodice.

Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza bili su naredni gosti u ''Radio Amenziji''.

- Svaka uspomena je uspomena za sebe. Drago mi je da su prikazali sve što sam uradila. Ne kajem se nijednog trenutka. Meni se uspomene sviđaju. Neću se nikada čuti sa Danetom. - rekla je Sofija.

- Razočarao sam se što nisam video Barbaru. Oni će ove priče nositi godinu dana, a ja ceo život. Nije to zbog Sofije. Jedino što nisam sebi trebao da dozvoli je da se posle onih reči pomirim sa Sofijom. - rekao je Terza.

- Koji je razlog što ti Milica nije dovodila Barbaru? - pitao je Filip.

- Ja neću dozvoliti da se moje dete provlači. ićiću na sud. Niko mi je neće zabranjivati i ucenjivati. Ona ima svoj život, ne mešam joj se. Jedina greška mi je što sam oprostio Sofiji što je uvredila moju porodicu. Nemam osećaj da sam otac, nisam je dugo video. - rekao je Terza.

- Mi smo u odličnom odnosu. Ja bih volela da na prvom mestu bude Sara. Emotivna je, dala se. Na drugom mestu bi bio Viktor. Svađao se, komentarisao, turbulentne odose, pokazao je sebe i kako jedan dečko treba da ima stav. Treće mesto Mina Vrbački. Nakon toliko godina učešća pokazala je kako se promenila. Ugledaću se na svo troje. Volela bih da Stanija bude neko od ta tri mesta. MAtora je svoju istinu dovela na čistac. Janjuš čovek koji ustane, a mi već krenemo da se smejemo. - rekla je Sofija.

- Voleo bih da pobede komentatori ove sezone, Matora, Janjuš, Filip. - rekao je Terza.

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Autor: Teodora Mladenović