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Mi svakako izlazimo kao pobednici: Anita i Luka izložili svoj plan šta će nakon izlaska, otkrili gde će živeti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka otkrio šta će biti po izlasku njega i Anite.

Luka Vujović i Anita Stanojlović su naredni gosti u ''Radio Amneziji'' kod Filipa Đukića i Bore Santane.

- Mojoj majci je nejbitnija moja sreća. Luka je pokazao poštovanje prema meni. - rekla je Anita.

- Mi još ne znamo kako ćemo i šta ćemo. Ako Aleksej ne bude u Beogradu odma će otići kod njega da ga vidi. Ja bih voleo večeras da izađem jer mi smo par, jedna kuća. Mi svakako izlazimo kao pobednici. Svako može da se nadograđuje i tako će ona uticati na mene. - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde ćete živeti? - pitao je Bora.

- U Meljaku. U Beogradu žemo živeti - rekao je Luka.

- Ko ispada? - pitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da se ja pitam ja bih išla. Mislim da će ispasti Hana, Sara, Dušica, a ima mnogo drugih osoba koje su pokazale gore stvari - rekla je Anita.

- Ja mislim da će Sara i Hana da ispadnu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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