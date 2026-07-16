Faca mu je iskrivljena, DEMONIZOVAN JE: Stanija zgrožena Asminom i Majom, oplela kao nikad: Šta hoće oni od mene?! (VIDEO)

Stanija Dobrojević, nakon deset meseci rijalitija i svog boravka od samo nekoliko meseci u Beloj kući, u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem sumirala je sve što se do sada dogodilo!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana brutalna svađa Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Stanijom o svim aktuelnim dešavanjima.

- Vreme je da sumiramo neka dešavanja i da podvučemo crtu. Rekla si: "U ovoj priči niko od nas četvoro nije pobednik", šta si zapravo želela da nam kažeš - pitao je Darko.

- Kada se realno sagleda, na stranu sukobi, mislim da su Maja i Asmin tu želeli da dobiju, ali su i njih dvoje gubitnici. Aneli je ostavljena, neću da ulazim u to da je bilo drugih žena, onda mene što je zavlačio tri godine, pa se na kraju završilo izdajom i izabrao je rijaliti...Od starta sam mu rekla da me zanima porodica, dom i to, a ako će da dolazi što sam Stanija Dobrojević, to me ne zanima, jer sam svesna da sam muškarcima meta. Sama sam kriva, gradila sam taj imidž, pa sam zbog toga muškarcima objekat. On je sve živo izlagao, ja sama sebi mogu da priuštim taj lagodan život, tako živim već 20 godina. Greota je zavlačiti nekoga, a nemaš iskren motiv i cilj - rekla je Stanija.

- Iz vaše priče smo saznali da ste obojoe težili zajedničkom životu i porodici - pitao je Darko.

- Ako je on došao u Majami i išao da krišom nekom pravio dete, šta da se nije desio pobačaj?! Govoriš Aneli da ćeš da joj se vratiš, pa da se vrati u Dubrovnik, šta hoće, da ima dve žene na dva kontinenta, možda bih za pet godina saznala da ona postoji, da ona nije ušla ovde?! Aneli ispada da govori istinu o njegovom prvom detetu, po reakcijama porodice za Novu godinu. On je na kraju izabrao rijaliti i druge žene, i sve ovo, a mene je izdao zbog svega toga. Maja, koja po svaku cenu je želela da uzme nešto što je moje, da bi bila Stanija Dobrojević...Ja sa ovim likom nisam bila u vezi, ali svi mi koji ovde dođemo, pokaže se stvarno stanje karaktera, ko si i šta si. On je unesrećio i treću ženu, ali je i on nesrećnik, on nije nasmejan, osim što sam videla u sačekuši. Faca mu je iskrivljena, demonizovan, demoliran, nije lik kog ja pamtim - rekla je Stanija.

- Da li si ispratila šta se dešava sa njim i Majom tokom prethodnih dana?! Kao po nekom šablonnu i matrici, svaki put, posle najbrutalnije svađe, kada dođu i desetorica iz obezbeđenja, oni imaju najbrutalniji se*s - pitao je Darko.

- Juče se čulo dranje, on izgovara, njegov glas, Dača dolazi i kaže da je haos. Oni pogledaju ka meni, jedno drugo, pa mu sedne u krilo i pomire se. Da mene nema ovde, ovo bi vam bilo realno stanje...Oni su u bolesnom odnosu, to je realno stanje, njeni svi odnosi su bili bolesni. On je sam birao, to su hteli i želeli i to im je što im je. Ne znam da li je ona maloumna ili gledaoci, ja sam joj zahvalna, ona mi ga je skinula sa dnevnog reda. Kao ona sačekuša, tako bi me čekao u spoljnom svetu. Ja sam se rešila svega što me vezuje za njega, prodala sam i obrisala, ali je ona ta koja je završila moju priču sa njim. Takav manipulator, izašao bi i rekao: "to je sve bio rijaliti". Ja ću mu zauvek biti ideala žene koju želi, možda neće smeti to da prizna, ja sam žena koju je najviše voleo i koju je tetovirao - rekla je Dobrojevićeva.

- Je l' se osećaš nekada bespomoćno jer on ne kaže tako?! Da li se, zapravo, osećaš da misle drugi da ti izmišljaš život sa njim - pitao je Darko.

- Ona sačekuša, kada kažu da je zauzet...Čekaj, više se cene ovde jeb*čine, nego moje tri godine. Da, bila sam zgažena, demolirana lažima i bljuvotinama, ja i moja porodica. Njima kada bude stizala karma, pa je l' su oni svesni?! Sada se osećam moćno jer, kada ih gledam, oni su zgaženi - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš to što su ponovili jedno drugom ono što su rekli na pitanjima novinara, ponovila je sve isto za njegovu majku, sestru, on je rekao da joj Taki gura bodi mist - pitao je Darko.

- Katastrofa, dva bolesnika, dve bedne pojave koje su se našle, prirodna selekcija. Baš su jedno za drugo, ja samo ne znam gde sam ja nabasala na ovu priču i da sve ovo moram da prođem, pa i da sve ovo gledam na svoje oči. Maja je pogana, pa i on je, isti su mi - rekla je Stanija.

- Asmin je priznao da nema potrebu da ti se izvini za pominjanje majke i oca i da se nikada neće izviniti, kako na to gledaš - pitao je Darko.

- Bednik jedan obični, meni i mojoj porodici ne treba to: "izvini", ali to je ljudski, on to nema. Bar za to za majku i brata, da kaže: "izvini, nalupetao sam se", samo da sam imala tu satisfakciju čisto zbog moje porodice koja ovo negde tamo gleda. Pogotovo što Asmin ima toga u sebi da ako te danas ispljuje, da sutradan kaže: "preterao sam", ali samo kod mene ne. Ne sme da uputi izvinjenje zbog Maje, a i ne oprašta to što sam ovde ušla, jer njegove manipulacije više ne pale. Tri godine nije otišao da vidi ćerku, ali evo, batalićemo i to. Elitovizija na kojoj sam ja bila, pa do njegovog ulaska, devet meseci je gledao malenu i čuo se sa Sitom, da ti nisi seo u auto da odeš da vidiš dete?! Kome prodaješ te priče?! Govorila sam mu, da, naravno da jesam. Kada smo išli da otvaramo klub, tada sam išla u Linc da mu dam hajp i marketing oko otvaranja, tada sam prvi put imala priliku da vidim i tu Situ koja me pljuje, tu je bila i Nora, pa sam nakon poziva rekla: "Asmine, je l' moguće da ne sedneš u auto da odeš da vidiš malenu", njemu je bitnije da je vidi malo, poslao malo Siti i to je to - rekla je Stanija.

- Da li ćeš Aneli i Asminu, Stanija Dobrojević, biti glavni problem zbog čega ta porodica nije na okupu - pitao je Darko.

- Mislim da ne. Pitanje je za Aneli šta ima više sa Stanijom nakon tri godine, nakon veza i veridbi?! Šta hoće ona?! Ona je ostavljena, nije prevarena, bilo je drugih žena, šta više Stanija?! Asminu isto tako, šta više Stanija?! Domogao se i Maje Marinković, pa ćao doviđenja - rekla je Stanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić