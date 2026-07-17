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Njenu reakciju su svi čekali: Nakon što je Dragana Stojančević ispala i zazela 28 mesto, Matora izustila ove reči tokom rastanka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je došao trenutak da voditelj Darko Tanasijević proglasi ko će, nakon novog preseka napustiti ''Elitu'' za opstanak su se borile Sofija Janićijević i Dragana Stojančević, koje su poslednje ostale da stoje.

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević otkrio da je Dragana Stonančević nakon preseka dobila najmanji broj glasova publike i zauzela 28. mesto, njena devojka Jovana Tomić Matora je skupila snage da izusti samo nekoliko reči.

Foto: TV Pink Printscreen

- Budi dobra, srećo. Ajde, vidimo se. Volim te - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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