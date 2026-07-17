Njenu reakciju su svi čekali: Nakon što je Dragana Stojančević ispala i zazela 28 mesto, Matora izustila ove reči tokom rastanka! (VIDEO)

Nakon što je došao trenutak da voditelj Darko Tanasijević proglasi ko će, nakon novog preseka napustiti ''Elitu'' za opstanak su se borile Sofija Janićijević i Dragana Stojančević, koje su poslednje ostale da stoje.

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević otkrio da je Dragana Stonančević nakon preseka dobila najmanji broj glasova publike i zauzela 28. mesto, njena devojka Jovana Tomić Matora je skupila snage da izusti samo nekoliko reči.

- Budi dobra, srećo. Ajde, vidimo se. Volim te - rekla je Matora.

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Autor: S.Z.