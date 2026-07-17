PRESEDAN U UŽIVO PROGRAMU: Dušica Jakovljević pozvala Draganinu majku po njenom izbacivanju, evo kakav je bio ishod (VIDEO)

Dragana Stojančević večeras je napustila imanje u Šimanovcima kao dvadesetosmoplasirana učesnica Elite 9, te je tako voditeljka Dušica Jakovljević u uživo programu pozvala njenu majku!
Dušica Jakovljević, voditeljka Elite 9, dočekala je Draganu Stojančević u studiju, te je tako sumirala sa njom utiske, a potom je pozvala njenu majku u uživo programu.
- Jesam se iznenadila, nisam se razočarala što idem kući, ali smatram da sam zaslužila više - rekla je Dragana.
- Vaša veza je u jednom momentu, bilo je klimavo, jeste li prebrodile sve te nedaće - pitala je Dušica.
- Bilo nam je teško, nije nam ni sada lako. Imam tremu...Ja očekujem da će mama doći i da će mi reći - rekla je Dragana.
Dušica je, potom, pokušala da u uživo programu stupi u kontakt sa Draganinom majkom u kontakt, no, ona se ipak nije javljala.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić