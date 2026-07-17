Narode, ovako ste glasali: Dušica Đokić zauzela je 27. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

Nakon što se oglasio gong, voditelj Darko Tanasijević saopštio je ko je odlukom glasova publike izgubio u trci za prvo mesto u Eliti 9

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću nakon što se ponovo oglasio gong, kako bi saopštio ko napušta ovo veče posle drugog preseka najpoznatije imanje u Šimanovcima.

- Napravljen je drugi presek za ovu noć, još jednom finalisti ili finalistkinji će pobeći to spektakularno superfinale koje je zakazano za ponedeljak od 21 čas uživo na televiziji Pink. Vreme je da vam kažem ime prve osobe koja je ugrožena u ovom trenutku. Ova osoba je kontroverzna, o njoj se mnogo pričalo i pisalo tokom ovih deset meseci. Učešće ove osobe obeležili su brojni skandali, zbog ove osobe brojne porodice su se digle na noge. Ova osoba mnoge od vas veoma iritira, ova osoba je ugrožena u ovom trenutku, a to je Milena Kačavenda - rekao je Darko.

- Moguće da spavaju ili da su unovčile čekove kako bi prikupile novac za moje lečenje. Moguće da su one već u bolnici, pa da me čekaju tamo. Babe se organizuju da razvale poslednje veče, trenutno su se ućutale, ali kumine hijene su tu. Ne mislim da mi je učešće sunovrat, niti fijasko, treća godina zaredom, da vidimo da sam i ja od krvi i mesa. Nisam mašina, ali da mogu da me ugase i zgaze, mrka kapa, teško - rekla je Kačavenda.

- Ja ne znam da ova žena ima bilo koji ljudski kvalitet i osobinu, ako može da kaže za bebu da će da se rodi kao ku*va, ne zaslužuje! Mislim da bi trebalo da ode posle ove sezone na lečenje - rekla je Anita.

- Šta ćeš joj odneti u posetu - pitao je Darko.

- Bajaderu - dobacila je Kačavenda.

- Ja mog sina častim slatkišima i poklonima, a ona svoje sinove časti slikama polnih organa - rekla je Anita.

- Pokazala je svoje pravo lice, ne bih je previše vređao, sama po sebi je uvreda. Pristala je da bude kombinacija i žena za jednu noć, da ide up*šana po kući, da se hvali da je pokazivala Anđelov polni organ deci. Ovo je Miljana Kulić broj dva - rekao je Uroš.

- Vreme je da saopštim ime druge osobe koja je ugrožena u ovom trenutku. Vreme je da ti se pridruži jedan muškarac, a to je Janjuš - rekao je Darko.

- To su možda i neke žene koje su sada legle da spavaju, kasno je, čekaju možda taj ponedeljak - rekao je Janjuš.

- Vreme je da vam saopštim ime i treće osobe koja je ugrožena u ovom trenutku, a to je Luka Vujović - rekao je Darko.

- Ja smatram da Luka zaslužuje, mislim da će ući, mnogo su ga osporavali i ponižavali, osoba je sa puno kvaliteta. Jako je ponižen ove sezone, kao dečko, verenik i mislim da je zaslužio - rekla je Anita.

- Lažov, manipulator i kleptoman. Snalažljiv je što se tiče svega, brižan je i mogu reći da je pedantan - rekla je Aneli.

- Vreme je da podignemo još jednu osobu koja je ugrožena zajedno sa Janjušem, Milenom Kačavendom i Lukom Vujovićem. Reč je o jednoj fatalnoj mladoj dami koja je povezivana sa nekoliko muškaraca, pogađajte, jedan od njih je Filip Đukić, kakvo iznenađenje. Ta devojka je uživala u njegovim dodirima, mirisima, uzdasima, a potom je sve to pokušala da gurne pod tepih i predstavi drugačije. U ovom trenutku ugrožena je Dušica - rekao je Darko.

- Mislim da je to to - rekla je Dušica.

- Janjuš, Luka, Dušica i Milena, pridružiće im se još neko. Za tu osobu kažu da je odličan komentator, o životu te osobe mnogo se puta govorilo za crnim stolom i ta osoba je prošla mnogo toga u ovom rijalitiju. Milioni gledalaca su pomno pratili sve teške trenutke koje je ta osoba prošla u Beloj kući, ali i one lepe. Odlukom milionskog auditorijuma, nakon drugog preseka glasova, ugrožena je i Matora - rekao je Darko.

- Rekla sam Ivanu, meni je normalno, dižu me svake godine, ali smatram da ostajem do superfinala - rekla je Matora.

- I vreme je da podignemo još jednu osobu koja je ugrožena u ovom trenutku. Šta reći o ovoj osobi?! Nekada sam imao mnogo više inspiracije kada je trebalo tu osobu da opišem, da nešto kažem, ali nekada su reči suvišne. Ova osoba je vrhunski komentator, za tuđe teme, za svoju ne. Osoba koja se ogolila pred milionima gledalaca, priredila skandale o kojima se pričalo i pisalo, a to je Teodora Delić - rekao je Darko.

- Izlazim svesnija, da. Svesnija svega, sa kim sam, generalno sam svesnija i mnogo zrelija. Mislim da bolje rezonujem neke stvari i uočavam situacije - rekla je Teodora.

- Vreme je da spustim prvu osobu koja je sigurna u ovom trenutku, a to je Matora, glasao je Železnik...Vreme je da spustimo još jednu osobu koja je sigurna u ovom trenutku, a to je Milena Kačavenda. Janjuš, Luka, Dušica i Teodora, vreme je da vam kažem da je i ovaj presek "preživeo" Luka Vujović. Može da sedne u ovom trenutku Janjuš. I vreme je da izbacimo jednu lepoticu, da li je to Dušica ili Teodora, narod je odlučio. U ovom trenutku, Elitu napušta Dušica Đokić - saopštio je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić