Rekla je da za Neria ima mesta, ali za tebe i dete NE! Boginja zgrožena Anelinim ponašanjem prema Hani, palo ogovaranje! (VIDEO)

Ne može da veruje kakav odnos ima sa sinom svoje rođene sestre.

Hana Duvnjak i Tanja Stijelja Boginja razgovarale su danas u pušionici, te su se dotakli Aneli Ahmić.

- Juče najgora izjava, kako je Janjuš psovao, kad je rekla da za Neria ima mesta u kući, ali za tebe i dete ne. Znaš kakva sam ja tetka, za decu mog brata, ma kakvi - rekla je Boginja.

- Ja mog brata decu obožavam, svuda ih vodim, kupujem im za školu, i oni mene mnogo vole. I volela bih i da moja sestra zatrudni... Kako neko može da na voli decu i životinje, kako - pitala se Boginja.

One su potom počele priču i o ostalim članovima porodice Ahmić.

- Ja ne mogu da se setim situacije kad je Grofica došla ovde za Novu godinu, je l' se ona javila tebi i Neriju - pitala je Boginja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.