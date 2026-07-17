AKTUELNO

Zadruga

Rekla je da za Neria ima mesta, ali za tebe i dete NE! Boginja zgrožena Anelinim ponašanjem prema Hani, palo ogovaranje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da veruje kakav odnos ima sa sinom svoje rođene sestre.

Hana Duvnjak i Tanja Stijelja Boginja razgovarale su danas u pušionici, te su se dotakli Aneli Ahmić.

- Juče najgora izjava, kako je Janjuš psovao, kad je rekla da za Neria ima mesta u kući, ali za tebe i dete ne. Znaš kakva sam ja tetka, za decu mog brata, ma kakvi - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mog brata decu obožavam, svuda ih vodim, kupujem im za školu, i oni mene mnogo vole. I volela bih i da moja sestra zatrudni... Kako neko može da na voli decu i životinje, kako - pitala se Boginja.

One su potom počele priču i o ostalim članovima porodice Ahmić.

- Ja ne mogu da se setim situacije kad je Grofica došla ovde za Novu godinu, je l' se ona javila tebi i Neriju - pitala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

'Ako uveče upoznaš neku devojku, tu hleba nema!' Haris Džinović nakon RAZVODA progovorio o savetima koje daje svom nasledniku, a evo kako mu on uzvrać

Zadruga

Ona se takmiči sa svojim nećakom: Boginja i Ivan zgroženi Anelinim ponašanjem prema Neriu i Hani, žestoko je opljuvali! (VIDEO)

Domaći

Bog te mazao, koliko Jasna kune: Nerio šokiran ponašanjem Ahmića, Hana priznala: Baka Nada se za tebe ŽIVOTOM ZAUZELA (VIDEO)

Zadruga

Gastoz pao u bedak: Ne krije koliko očajava za Anđelom (VIDEO)

Zadruga

Uvidela skrivene namere! Evo šta je Anita zaključila nakon što je Anđelo skočio na nju za stolom (VIDEO)

Društvo

To bi bio duhovni incest! Muž je imao jedan zahtev, ali ga je crkva ODBILA