Ona se takmiči sa svojim nećakom: Boginja i Ivan zgroženi Anelinim ponašanjem prema Neriu i Hani, žestoko je opljuvali! (VIDEO)

Hana, Ivan, Boginja i Nerfio udružili su snage i izneli svoje viđenje situacije koja se prethodno desila za crnim stolom dok su uspomene bile u toku.

Nakon što su se završile uspomene Hane Duvnjak, ona, Nerio Ružanji, Tanja Stijelja Boginja i Ivan Marinković prokomentarisali su situaciju koja se desila za crnim stolom.

- Ja sam glasan kad su njih dvoje u pitanju. To je to čuveno spinovanje. Nije ni bitno koje stvari su oni uradili, bitno je da nešto smrdi u toj porodici, da tu nije ništa dobro. Luka je lepo rekao. Treba da kažeš moj brat je loš, moja sestra je loša. U savetu Miće je počela da se brani. - rekao je Ivan.

- Luka, Asmin i Nerio pričaju istu priču - rekla je Boginja.

- Napad je najbolja odbrana - rekao je Ivan.

- Nerio potrudi se sad da plačeš i glumiš žrtvu - rekla je Boginja.

- Ne, Nerio. Nemoj da plačeš - rekao je Ivan.

- To je ironično - rekla je Boginja.

- Ne padaju ljudi na suze - rekla je Hana.

- Sramota. Oni nemaju sram i blam. Da imam takvu situaciju ćutao bih od blama - rekao je Ivan.

- Ona se takmiči sa svojim nećakom u rijalitiju. To je najžalije. Ona se plaši da on ne ispadne žrtva. Njena sestra vodi rijaliti napolju. - rekla je Boginja.

- Uvek ste govorili za dete da je nasmejano, umiljato, a za tvoje dete da je bolesno. - rekla je Boginja.

- Je l' si videla moje slike kad sam bila tinejdžerka. Zubi katastrofa. Aria liči na mene - rekla je Hana.

- Ti barem viđaš svoje dete. Ona da dovede dete u Beograd i da ga Sita čuva dok ona bleji sa Filipom Carom - rekla je Boginja.

- Bile su joj preče druge stvari nego Nora - rekla je Hana.

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Autor: Teodora Mladenović