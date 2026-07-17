Jednu gleda, drugu pipa! Janjuš skinuo kupaći ispred Stanije i Aneli, Dobrojevićka ga opametila stopalom u glavu! (VIDEO)

Janjušević je danas bio posebno raspoložen da zadirkuje devojke kod bazena.

Marko Janjušević Janjuš ušao je u bazen da se ohladi i uživa, pa je doplivao do Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

Onda je poželeo da ih fascinira pa je skinuo svoj kupaći i pokazao im golu zadnjicu.

- Janjuše da li si normalan? Zumirajte, skinuo je gaće, celo d*pe mi se vidi... Kao dete od dva i po metra - rekla je Stanija.

Zatim se ponovo vratio do njih dve, Staniju je uhvatio za nogu, a gledao Aneli, zbog čega ga je Dobrojevićka "opametila" tapkajući stopalom po njegovoj glavi.

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Autor: R.L.