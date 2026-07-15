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Pao u očaj: Urošu potonule sve lađe, Dragana mu dala zlatne savete! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanić ne može da sakrije koliko je danas loše raspoložen, a Dragana mu je pružila reči utehe!

Dragana Stojančević posvetila je pažnju Urošu Staniću, koji večeras uopšte nije bio raspoložen. On je joj je otvorio dušu i pričao o svojim problemima, a Dragana je na sve moguće načine pokušavala da mu pokaže da nije sve tako crno kao što on trenutno vidi.

- Treba da budeš srećan jer imaš mamu koja se bori za tebe. Svi imamo svoje muke, ja, Jovana, svako od nas - govorila je Dragana.

- Imam osećaj kao da mi trune život - dodao je Stanić.

- Radi nešto, idi u inostranstvo, dođi sledeće godine opet i bori se za sebe. Da li ti ovde nešto znače skupe stvari? Ja sam naručila komplete sa kineskog sajta, znaš kako lepe stvari - pričala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam išao u Rumuniju sa Anitom baš jer je tamo jeftinije - rekao je Stanić.

- Ja mislim da moja muka nije najveća i da ovde ima mnogo gorih stvari. Svako ima svoju muku. Jedva čekam da vidim da li mi se sestra porodila, rekla je da će beba biti tu kad ja dođem kući - pričala je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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