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Stres mi ne treba, molim vas, aktivirajte se! Janjuš se nikad ozbiljnije obratio svojim fanovima: MOJE PRVO MESTO JE UGROŽENO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vrlo je ozbiljan, jasan i glasan.

Marko Janjušević Janjuš je sedeo na suncu i uživao posle kupanja u bazenu, a onda je odlučio da se obrati svojim fanovima.

- Zamolio bih sve moje ljude, da se aktirate, došao sam sinoć u situaciju da sam podignut, znači da mi je prvo mesto ugroženo. Znači ne želim stres, meni ne treba stres - poručio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Autor: R.L.

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