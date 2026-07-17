Stres mi ne treba, molim vas, aktivirajte se! Janjuš se nikad ozbiljnije obratio svojim fanovima: MOJE PRVO MESTO JE UGROŽENO! (VIDEO)

Vrlo je ozbiljan, jasan i glasan.

Marko Janjušević Janjuš je sedeo na suncu i uživao posle kupanja u bazenu, a onda je odlučio da se obrati svojim fanovima.

- Zamolio bih sve moje ljude, da se aktirate, došao sam sinoć u situaciju da sam podignut, znači da mi je prvo mesto ugroženo. Znači ne želim stres, meni ne treba stres - poručio je Janjuš.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Autor: R.L.