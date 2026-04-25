MI SMO GLAS MALE ZEMLJE KOJA ČUVA SVOJU NEZAVISNOST! Vučić iz Francuske: Srbija vodi politiku razuma, niko nam neće krojiti sudbinu!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon učešća na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC) u Šantiliju, istakavši da je glas Srbije danas bio jasan i glasan pred najvažnijim svetskim igračima.

Vučić je naglasio da je svet u procesu ubrzanih promena, ali da Srbija čvrsto drži svoj pravac.

- Danas sam imao prilike da čujem i razgovaram o svetu koji se ubrzano menja, novim odnosima snaga, budućnosti našeg kontinenta, kao i bezbednosti i ekonomiji. Za Srbiju je važno da njen glas bude prisutan. To je glas male zemlje koja želi mir, stabilnost, razvoj i saradnju, ali i glas zemlje koja čuva svoju samostalnost, nezavisnost i suverenost - poručio je predsednik na svom Instagram nalogu.

On je dodao da Srbija neće odstupiti od zaštite svojih interesa:

- Nastavljamo da vodimo politiku razuma, odgovornosti i razgovora, štiteći svoje interese i radeći za sigurniju budućnost svojih građana - rekao je Vučić.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Francuska

#Globalna politika

#Srbija

#Svet

#Tijeri de Monbrijal

#mir i stabilnost

#nezavisnost

#wpc

#Šantili

POVEZANE VESTI

Politika

DA LI STE SPREMNI DA TO ŠTO GOVORITE MENI KAŽETE I ZELENSKOM? Vučić u Šantiliju: Uzeti nam 14 odsto teritorije, i onda nam reći da moramo biti zadovol

Politika

VUČIĆ DANAS U FRANCUSKOJ: Predsednik Srbije će se obratiti na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici

Politika

'UČEŠĆE SRBIJE NA WPC VEOMA VAŽNO' Vučić iz Francuske: Važno je da se čuje glas malih i suverenih zemalja

Politika

'ZA SRBIJU JE VAŽNO DA SE NJEN GLAS JASNO ČUJE' Vučić poručio: Nastavljamo da vodimo politiku razuma, odgovornosti i razgovora (VIDEO)

Politika

'CELA MAŠINERIJA JE IZA NJEGA' Vučić o političaru Đokiću

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE STIGAO U ŠANTILI: Vučić se sastao Tijerijem de Monbrijalom (VIDEO)