MI SMO GLAS MALE ZEMLJE KOJA ČUVA SVOJU NEZAVISNOST! Vučić iz Francuske: Srbija vodi politiku razuma, niko nam neće krojiti sudbinu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon učešća na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (WPC) u Šantiliju, istakavši da je glas Srbije danas bio jasan i glasan pred najvažnijim svetskim igračima.

Vučić je naglasio da je svet u procesu ubrzanih promena, ali da Srbija čvrsto drži svoj pravac.

- Danas sam imao prilike da čujem i razgovaram o svetu koji se ubrzano menja, novim odnosima snaga, budućnosti našeg kontinenta, kao i bezbednosti i ekonomiji. Za Srbiju je važno da njen glas bude prisutan. To je glas male zemlje koja želi mir, stabilnost, razvoj i saradnju, ali i glas zemlje koja čuva svoju samostalnost, nezavisnost i suverenost - poručio je predsednik na svom Instagram nalogu.

On je dodao da Srbija neće odstupiti od zaštite svojih interesa:

- Nastavljamo da vodimo politiku razuma, odgovornosti i razgovora, štiteći svoje interese i radeći za sigurniju budućnost svojih građana - rekao je Vučić.

Autor: D.S.