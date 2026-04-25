'ZA SRBIJU JE VAŽNO DA SE NJEN GLAS JASNO ČUJE' Vučić poručio: Nastavljamo da vodimo politiku razuma, odgovornosti i razgovora (VIDEO)

Danas sam na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference - WPC) imao prilike da čujem i razgovaram o svetu koji se ubrzano menja, novim odnosima snaga, budućnosti našeg kontinenta, kao i bezbednosti i ekonomiji, napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

- Za Srbiju je važno da njen glas bude prisutan i da se jasno čuje. To je glas male zemlje koja želi mir, stabilnost, razvoj i saradnju, ali i glas zemlje koja čuva svoju samostalnost, nezavisnost i suverenost - napisao je Vučić uz video snimak i dodao:

Nastavljamo da vodimo politiku razuma, odgovornosti i razgovora, štiteći svoje interese i radeći za sigurniju budućnost svojih građana.

