Nije vreme za to! Mina i Viktor otkrili planove za budućnost, pa priznali da li će živeti zajedno: Otvorićemo OnlyFans! (VIDEO)

Ovo pitanje ih je jako iznenadilo.

Aleksandra Jakšić sledeće pitanje postavila je Mini Vrbaški.

- Da li imaš neke planove sa Viktorom napolju?

- Lepo je pitanje svakako. Juče smo pričali na radiju kako će stanje da bude kad izađemo. Blizu smo jedno drugog, gledamo zajedno da živimo. O deci polako, trebala bih da se vratim i na posao. Imamo neki početak, ali ne nešto daleko da se ne izjalovi - rekla je Mina.

- Planiramo da pokušamo zajednički život. Možda ćemo otvoriti OnlyFans. Ja sam samostalan već dve godine, a deca će da sačekaju, nije vreme za to. Iznenadilo me, nisam očekivao od nje to pitanje. Nekako je bila protiv nas, arogatna, pokušavala je da ponizi našu vezu, ali možda je drugačije videla napolju - rekao ej Viktor.

- Mislim da je htela da ih ponizi ovim pitanjem. Verovatno vidi da od ovog posla nema ništa - rekla je Sofija.

- Jedva čekam šta će Dane da je pita - rekao je Viktor.

- S obzirom da kometarišu Jakšićku, oni imaju pitanja da postave kako hoće, ako se sprda da li ću da se ostavrim kao majak njoj na čast - rekla je Matora.

- Sa Janjušem je bila bliska i ne bi ga sprdala, kao i tebe za majčinstvo. To je isto kao da mene neko pita da li ćemo Terza i ja živeti zajedno, ma m*š mamu ti j*bem - rekla je Sofija.

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Autor: A.Anđić