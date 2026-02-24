PONOSNI NA SVOJU LJUBAV: Mina i Viktor progovorili o lepim momentima, pa od otkrio PLANOVE ZA BUDUĆNOST! (VIDEO)

Stavili karte na sto!

Naredni ljubavni klip koji je prikazan bio je ljubavni odnos Viktora Gagića i Mine Vrbaški, te su učesnici imali priliku da vide brojne daze njihovog odnosa.

- Lepi momenti. Lepo se osećam pored nje. Ne znam šta će biti u budućnosti, ne gledam toliko daleko. Važno je da ljubav postoji i da je sada sve kako treba - rekao je Viktor.

- Saglasna sam sa njim da nam je lepo. Govorili su mi da je klinac, ali je moj osećaj bio najvažniji, zavolela sam ga. Stalo mi je do njega. Moje reakcije kad izljubomorišem govore da samo želim da bude moj - kazala je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.