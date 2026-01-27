PREVIŠE SE BLAMIRA! Dača istakao da se Asmin potpuno SROZAO zbog Maje, pa otkrio sve o zbližavaju Aneli i Janjuša: ONA POKUŠAVA DA IZAZOVE KAČAVENDINU REAKCIJU! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Učesnici Elite razgovarali su sa robotom Tošom o dešavanjima u Beloj kući.

- Milena, ko te nervira? - upitao ej Toša.

- Sigurno me jedno šesnaest učesnika nervira. Veoma su mi gadni - kazala je Milena.

- Imate li neki trač? - upitao je Toša.

- Tošo, juče su se neke stvari otkrile. Mina je otkrila da je Anita sve što je pričala meni, govorila i njoj. Pored toga, moram da kažem da su se Aneli i Janjuš malo pipkali. Ona se nije opirala. Ona je rekla da je on još uvek lud za njom. Tražila je Kačavendu da je nervira - rekao je Dača.

- Ja se baš inače nerviram zbog toga. Ne mogu mene takve poput njih da iznerviraju. To su budale - kazala je Milena.

- Asmin je rekao da ne želi više sa Majom da ima nikakav kontakt - kazao je Dača.

- Tako je, neću - dodao je Asmin.

- Tošo, to mu ne treba. Previše se blamira i ponižava - kazao je Dača.

Autor: S.Z.