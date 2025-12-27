UŠAO SAM U ODNOS SA DEVOJKOM KOJA JE POLUPANA: Ivan istakao da je Sara njegova najveća greška, Matora priznala da je ponosna na sebe! (VIDEO)

Stavili sve karte na sto!

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Prvi su dušu otvorili Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora.

- Ja sam ostao dosledan sebi, to mi je najvažnije. Možda sam na samom početku Elite doživeo da pogrešno procenim sebe, pa sam srljao i ušao u odnos sa Sarom, koja je devojka koja je veoma ''polupana''. Ponosan sam na sebe jer sa i iz toga izašao i jer sam na neki način ipak dosledan sebi - rekao je Ivan.

- Najveći uspeg mi je moja veza i moje ponašanje, a druge stvari možda jer se poredim nekad sa učesnicima - kazala je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.