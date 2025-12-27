IPAK SE KAJE?! Boginja iskreno progovorila o odnosu sa Filipom, Miki Dudić otkrio na šta je PONOSNO poseban! (VIDEO)

Stavili karte na sto!
Učesnici Elite danas govore o o svojim greškama i nečemu najboljem što su do sada uradili, kada je reč o njihovom učešću.
Naredna je dušu otvorila Tanja Stijelja Boginja.
- Moja najveća greška je što sam propušila. Nisam ranije bila pušač. Isto tako, krivim sebe zbog odnosa sa Filipom i jer sam mu udovoljavala, ali ipak, emocije su bile iskrene i veoma jake, pa se ne kajem istinski toliko. Moja greška je što nisam uzvratila kad su mi pojedini učesnici vređali porodicu - rekla je Boginja.
- Nisam ponosan na svoje psovke, ali se to dešavalo u afektu. Ponosan sam jer nisam prešao granice nedoličnog ponašanja i obrukao porodicu - kazao je Miki.
Autor: S.Z.