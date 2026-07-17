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Drama: Filip progovorio o poruci koju je dobio od porodice, otkrio zašto nikog nisu pozdravili! Janjuš odmah reagovao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pitanja starih takmičara "Elite" danas su izazvala mnogo tenzije u Beloj kući!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Iva Dubai postavila je pitanje Filipu Đukiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, tvoji roditelji nisu pozdravili Janjuša, Terzu i Ivana, šta misliš o tome? - pitala je Iva.

- Moji roditelji nisu pozdravili nikoga, a podrška je pozdravila Milenu, Saru, Murata i Anđela. Ja ću kad izađem da vidim o čemu se radi, a ovde neću da razmišljam o tome jer ne mogu da donosim zaključke - govorio je Filip.

- Mislim da mi pričamo šta mislimo o odnosu sa Aneli, ono kad mu kažemo da je folirant. Sve što mislim kažem ovde i on to zna i ne može napolju da čuje nešto što ja nisam rekao - pričao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić

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