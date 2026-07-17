Ne zna gde udara: Aneli tvrdi da ima emocije prema Filipu, ali neće da se vidi sa njim napolju (VIDEO)

Niko ih više ne razume!

Iva Stupar postavila je sledeće pitanje Aneli Ahmić.

- Koliko te zaista boli ovo sa Filipom i da li bi trebala da se upuštatš u tu avanturu? - pitala je Iva.

- Naravno da me to pogodi. Mi smo se zaljubili i negde smo svesni da ćemo se odvojiti jer smo se ovde vezali jedno za drugo. Prija nam naša zajednička energija. Ja naš stav znam i zato ću mu ostati pusta želja. Drago mi je što nikad nisam bila intimna. Nikad se nismo dodirivali, ni ja njega. Drago mi je što nisam sozvolila ni nakon žurke.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Autor: A.Anđić