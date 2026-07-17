Ne planiraju da se vide napolju: Aneli i Filip šokirali svojim planovima, cimeri ubeđeni da su njihove emocije čista LAŽ! (VIDEO)

Ovakve odgovore niko nije očekivao.

Milosava Pravilović postavila je naredno pitanje Aneli Ahmić.

- Da li i dalje voliš Filipa ili se igraš sa njim? - pitala je Milosava.

- Teška je reč voleti nekoga. Imamo emocije, nije nikakva igra u pitanju, ne igram se ni ja, a ni on. Provodimo vreme, tako nam je lakše. Napolju se nećemo videti uopšte, a ovde smo osuđeni jedno na drugo. To se desilo slučajno. Ja živim tamo, a on ovde, lakše će biti - rekla je Aneli.

- Slažem se sa svim što je rekla. Nemam ništa da dodam. Ne možemo da se volimo, Milosava je malo prenaglila. Ona se vraća u Dubrovnik, a ja ostajem u Beogradu - rekao je Filip.

- Njih dvoje su dve mumije. Imaju specijalne šifre kako se dogovarju bez tona, to je druženje bez ikakvih reči i tako mogu danima i noćima. To je jedna vrsta privlačnosti. Oni su produkt novog načina zabavljanja - rekao je Mića.

- Jako je čudno! Ja sam primetio kod većine ironiju, a svi su bili sarkastični i ironični. Aneli, njoj nije više ovo zanimljivo da cmizdri i plače. Neće ga videti u životu! U utorak ako se nađemo ovde biće legle pare, prvo mesto... - rekao je Ivan.

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Autor: A.Anđić