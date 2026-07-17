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ŠOK: Luka progovorio o Anitinom ulasku u Elitu 10! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vujović priznao da li bi mogao svoju lepšu polovinu da pusti u rijaliti, a da on ostane kod kuće!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Naredno pitanje je Miki Dudić postavio Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad bi Anita dobila ponudu za Elitu 10 bez tebe da li bi pristao na to i pratio je od kuće na malim ekranima? - pitao je on.

- Da li se on šali sa pitanjem? Za milin evra bih je pustio gde god hoće da ide do kraja života. Ja bih je za milion evra pustio i da nemam televizor u kuću i da budem sa decom, Tamarom i svim njenima. Ja znam da Anita ne bi pristala da uđe. Ona se porađa u decembru. Ja bih za sezonu 11 pristao da uđe jer joj verujem. Ja ne znam ko ne bi pustio partnera da uđe za milion evra? Pare nisu bitne, ja njoj verujem i pustio bih je i za normalan honorar - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić

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