Zatišje pred buru! Anđelo predviđa Anitin i Lukin raspad brzinom svetlosti, Vujović zaurlao: Nikad ne bih dozvolio da izgubim porodicu! (VIDEO)

Luka ubeđen da će on i Anita opstati.

Jompas postavio je sledeće pitanje Anđelu Rankoviću.

- Šta misliš da li će Anita završiti kao i sa prethodnim mužem ostavljena sa detetom ili ovaj put sa Lukom? - pitao je Jompas.

- Primirili su se sad. Kad bude prošao neki period onda će krenuti haos, ovo sad je zatišje pred buru dok je ona trudna. On joj povlađuje i ne želi rasprave sad. To nije ono što ja njima želi, poželeo sam im sreću do kraja života - rekao je Anđelo.

- Ne može da se desi ista sudbina pošto nije bila sa Bojanom jer je u sedmom mesecu saznala da je trudna. Ona nije bila sa njim kad je saznala da je trudna. Bili su u vezi, pa su raskinuli onda je u petom mesecu saznala da je trudna. Oni nisu bili pet meseci da su zajedno. Anđelo nije realan. Ja ne bih mogao da podnesem da se raziđemo, jedino ako me prevari bi došlo do toga. Nikad više ne bih dozvolio da izgubim porodicu - rekao je Luka.

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Autor: A.Anđić