Zatišje pred buru: Posle visokih temperatura u Hrvatsku stiže nevreme

Petak će, prema najavama meteorologa, biti najstabilniji i najsunčaniji dan ove nedelje u Hrvatskoj, dok se već u četvrtak očekuje povećanje oblačnosti i mogućnost lokalnih pljuskova. Nova promena vremena moguća je tokom subote, kada se jača nestabilnost očekuje naročito u planinskim oblastima i uz severni deo Jadrana.

Hrvatsku očekuje još jedan veoma topao letnji dan. Na jadranskoj obali preovladavaće sunčano vreme, uz maksimalne temperature koje će se kretati oko 33 stepena. U unutrašnjosti zemlje biće više sunčanih intervala, ali će zbog nestabilne atmosfere ponegde biti uslova za pljuskove sa grmljavinom.

Prema prognozi meteorologa HRT-a, najpromenljivije vreme očekuje se u severnim krajevima Hrvatske, Gorskoj Hrvatskoj, kao i u zaleđu Istre i Dalmacije. U jutarnjim satima na severu će biti više oblaka, uz mogućnost slabe kiše, dok će tokom popodneva lokalni pljuskovi i grmljavina biti češća pojava.

U istočnim predelima zemlje smenjivaće se sunce i oblaci, dok će padavine ostati retke i uglavnom slabog intenziteta. Temperatura će se popeti do oko 27 stepeni, uz umeren jugozapadni vetar koji će kasnije tokom dana skrenuti na severozapadni.

Meteorolozi Dnevnika Nove TV navode da se Hrvatska i dalje nalazi pod uticajem anticiklone, odnosno područja povišenog vazdušnog pritiska koje donosi stabilnije vreme. Ipak, tokom četvrtka sa severa će stići hladni front koji će unutrašnjosti zemlje doneti osveženje, nešto više kiše i lokalne pljuskove, uz pad temperature za nekoliko stepeni. Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano, suvo i veoma toplo vreme.

Autor: Marija Radić