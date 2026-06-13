VIKEND DONOSI SMENU SUNCA, PLJUSKOVA I JAKOG VETRA: Uživajte u suboti, jer u nedelju stiže novo pogoršanje!

Pred Srbijom je promenljiv vikend - subota će biti prijatna i toplija, dok se u nedelju očekuje povratak pljuskova i pojačanog vetra, naročito u pojedinim delovima zemlje.

Prvog dana vikenda jutro će biti sveže, ali će tokom dana temperatura biti u porastu. Očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će vetar biti slab do umeren. U poslepodnevnim satima u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji povremeno će jačati.

Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 25 stepeni, što će subotu učiniti najprijatnijim danom uoči novog pogoršanja vremenskih prilika.

U nedelju, 14. juna, stiže nova promena vremena. Biće promenljivo oblačno, a tokom drugog dela dana na severu i zapadu Srbije mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi.

Severozapadni vetar ponovo će biti umeren do jak, dok će na istoku zemlje povremeno dostizati i olujnu jačinu. Meteorolozi upozoravaju da su mogući udari vetra jači od 17 metara u sekundi, uz verovatnoću od oko 50 odsto.

Minimalne temperature u nedelju iznosiće od 10 do 16 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati između 24 i 28 stepeni.

Građanima se savetuje oprez zbog pojačanog vetra, posebno u istočnim krajevima Srbije, dok oni koji planiraju boravak na otvorenom tokom vikenda treba da imaju u vidu mogućnost prolaznih pljuskova, naročito u nedelju posle podne.

- Od utorka, srede ide postepena stabilizacija vremena, jači afrički anticiklon, dolazi ta toplotna kupola, temperature već do početka leta, 21. juna će doći do 35 stepeni, dakle ide prvi toplotni jači talas - kaže Ivan Ristić i dodaje:

- Sve će manje biti kiše, sve će biti ređa. Kad počne toplotni talas sledeće nedelje, na 7 dana ćemo imati neka manja osveženja, možda čak i kišu.

Procena je da će biti od 65 do 70 tropskih dana:

- Tropski dan znači temperatura preko 30 stepeni. Ove godine mislim da će biti više vlage, da će biti zaparina i malo teže ćemo podneti ovo leto, rekao je Ristić za Prvu.

Autor: D.Bošković