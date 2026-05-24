STIŽE NAM PRVI TALAS PRAVIH LETNJIH TEMPERATURA! Sunce i 30 stepeni u celoj Srbiji, a evo kada se očekuju padavine!

Pred nama su duži sunčani periodi i osetno toplije vreme, dok je slaba i retka pojava kiše moguća samo u pojedinim delovima zemlje.

U ponedeljak, 25. maja, Srbiju očekuju duži sunčani periodi i još toplije vreme. Tokom dana biće prisutan tek slab razvoj oblaka koji će se premeštati od severa ka jugu.

Maksimalna temperatura kretaće se od 26°C u Dimitrovgradu do letnjih 30°C na severu zemlje, dok nas uveče očekuje suvo vreme sa temperaturama u 22 časa od 18°C do 24°C.

Izuzetak od sunčanog dana: Jedino na zapadu i jugozapadu Srbije popodne postoji šansa za retku pojavu kratkotrajne kiše.

Prognoza po gradovima za ponedeljak: Gde će biti najtoplije?



Beograd: Sunčano i još toplije uz slab dnevni razvoj oblaka. Minimalna temperatura biće 16°C, maksimalna do 30°C, a uveče suvo sa 24°C u 22h.

Vojvodina i Novi Sad: Duži sunčani periodi sa maksimalnim temperaturama od 28°C do 30°C. U Novom Sadu takođe do 30°C, a uveče prijatnih 22°C.

Niš: Duži sunčani periodi i toplo uz dnevni razvoj oblaka, sa minimalnih 13°C i maksimalnih 28°C.

Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

Utorak: Nastavlja se pretežno sunčano i vrlo toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 28°C do 31°C. Razvoj oblaka i ređa lokalna pojava kratkotrajne kiše mogući su samo na jugozapadu i jugu Srbije.

Sreda: Pretežno sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C u većini krajeva. Popodne su na jugu i jugozapadu mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi.

Četvrtak: Stiže malo svežije i prijatnije vreme. Kratkotrajna kiša i poneki pljusak mogući su na zapadu i jugu Srbije, dok će u ostalim predelima biti suvo.

Region: U Crnoj Gori prži sunce i do 34 stepena!

U ponedeljak u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, sa temperaturama od 27°C do 32°C. Prave tropske temperature stižu u utorak i sredu, kada će u dolini Zete i Morače živa u termometru dostići čak 33 i 34 stepena. U četvrtak i petak i tamo sledi pad temperature za nekoliko stepeni.

Autor: D.S.