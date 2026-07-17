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Ugrabila priliku da je žestoko isproziva: Jovana Cvijanović bez dlake na jeziku udarila na Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pigtanja starih učesnika najgledanijeg rijalitija u regionu danas su izazvala opštu pometnju u Beloj kući!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Jovana Cvijanović postavila je pitanje Lepom Mići u kojem je žestoko isprozivala Aneli Ahmić.

- Mićo, na osnovu čega štek mama zaslužuje pobedu kad joj mnogi zameraju hvatanje za polne organe i kako zaboravlja datum rođenja svoje ćerkice? - pitala je Jovana.

- Treba da pobedi jer se borit protiv svojih partnera. Sita je trebalo da uđe i bori se za svoju istinu, a sad se sve svalilo na Aneli - govorio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Piksi je postavio pitanje Mileni Kačavendi.

- Milena, koja ti učesnika od onih koji su ispali bi volela da vidiš pošto si sa većinom u lošim odnosima? - pitao je Piksi.

- Draganu svakako, Filipa i Maju - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić

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