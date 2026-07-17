Bugarska je moja zemlja: Ivan odlepio za bivšom učesnicom Elite! Maja konačno priznala da je Asmin njen najveći blam! (VIDEO)

Ivan šokiran lepotom bivše cimerke!
Piksi je postavio naredno pitanje Staniji Dobrojević.
- Da li misliš da si pogrešila što si ušla u Elitu 9? - pitao ej Piksi.
- Ne kajem se što sam ušla, ovo me rešilo manipulatora. Više puta sam ga ostavlja, ali je hteo sebi čak i da naudi.Ovo je apsolutno oslobođenje mene - rekla je Stanija.
- Koga bi odmah izbacila da možeš? - pitala je Petja.
- Da mogu odmah bih izbacila Asmina, ovo je i lično i realno. On je svestan da je blam, ali mu je kul da uđe u superfinale - rekla je Matora.
- Ivane, za koga misliš da najviše zaslužuje pobedu? - pitala je Petja.
- Oduvek sam znao da je Bugarska moja zemlja. Prvi put ne bih voleo da favoriti pobede. Moj favorit je Matora - rekao je Ivan.
- Majo, šta se tebi ženo desilo da se blamiraš i ponižavaš ovako? Da li misliš da ti je ova sezona najveći blam? - pitao je Sale Luks.
Jeste. U ovoj sezoni nikad više monstruoznijih ljudi nije bilo, pa sam se i ja uklopila. jeste blam i ne ponosim se ovom sezonom. Ovo je jedna od gorih sezona - rekla je Maja.
- Luka, koliko ti sati treba da zameniš Anitu i potpišeš ugovor? - pitao je Sale.
- Elita 10 je bez Luke - rekao je Luka.
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Autor: A.Anđić