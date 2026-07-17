AKTUELNO

Zadruga

Porodična tragedija ga promenila iz korena: Janjuš odgovorio na prozivke da se folirao tokom cele Elite 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku odgovorio na šok pitanje bivšeg cimera!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Vanja Živić postavila je pitanje Staniji Dobrojević.

- Stanija, koliko bi volela od 1 do 10 da moj dečko bude tvoje hrabro srce? - pitala je Vanja.

- Mene on ne zanima za tri života, ali da gleda, gleda - rekla je Stanija.

- Ja sam birao, to je Vanja. Lepotice, neki drugi put ćete možda da budete pored mene - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Mladin Srdin postavio je pitanje Filipu Đukić i od njega je želeo da čuje da li stvarno veruje u priče koje priča ili laže.

- Ne znam na šta Pop misli, a ako misli da sam folirant neka mi to kaže kad izađe napolje. On je ovde drugačije pričao, a ja mirno i lepo spavam. Sve što mislim kažem - govorio je Filip.

Naredno pitanje je postavio Marku Janjuševiću Janjušu.

- Da li si ove sezone igrao svoju igru ili onu koji si očekivao od ljudi koji te vole? - pitao je Pop.

- Sve što sam pokazao za ovih sedam godina sam ja. Ja sam rekao da više ne želim sebi da dozvolim sr*nja i više nemam godine da to dozvolim sebi. Svako treba da dođe sebi, promeni se, a ja više nemam godina da sebe blamiram, a pogotvo na televiziji. Moj promenu posle sedmice znaju moja porodica, kumovi, najbolji drugovi, a ko će šta misli me ne interesuje. Moji drugovi i prijatelji znaju ko sam ja i znam da me podržavaju i čekaju - govorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Maja mu je karma: Kačavenda proglasila Asmina najvećim paćenikom! (VIDEO)

Zadruga

'ISPADA DA VOLI VIŠE BOJANU OD MAJKE!' Slađa priznala je iz KORENA promenila stav o Anđeli, pa oplela po njenoj vezi sa Bojanom! (VIDEO)

Domaći

MILICI JE DOŠLO IZ DUP*TA U GLAVU: Munjez izneo nove detalje s krštenja male Barbare, otkrio da se Veličkovićeva pokajala, pa odgovorio na prozivke da

Zadruga

Uroš Stanić ovo neće preboleti: Stanija dodelila Dači krunu najboljeg komentatora Elite 9! (VIDEO)

Domaći

NA KRAJU ISPADA DA IMA PLANKTONA U GAĆAMA! Bivši učesnik Elite srozao Asminovu muškost, potkačio Staniju, pa dao sud o Maji i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

OČITAO JOJ LEKCIJU: Marko zamerio Sanji jer se povukla u sebe, stavio joj do znanja da mora da se promeni iz korena! (VIDEO)