Porodična tragedija ga promenila iz korena: Janjuš odgovorio na prozivke da se folirao tokom cele Elite 9! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku odgovorio na šok pitanje bivšeg cimera!
Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Vanja Živić postavila je pitanje Staniji Dobrojević.
- Stanija, koliko bi volela od 1 do 10 da moj dečko bude tvoje hrabro srce? - pitala je Vanja.
- Mene on ne zanima za tri života, ali da gleda, gleda - rekla je Stanija.
- Ja sam birao, to je Vanja. Lepotice, neki drugi put ćete možda da budete pored mene - rekao je Janjuš.
Mladin Srdin postavio je pitanje Filipu Đukić i od njega je želeo da čuje da li stvarno veruje u priče koje priča ili laže.
- Ne znam na šta Pop misli, a ako misli da sam folirant neka mi to kaže kad izađe napolje. On je ovde drugačije pričao, a ja mirno i lepo spavam. Sve što mislim kažem - govorio je Filip.
Naredno pitanje je postavio Marku Janjuševiću Janjušu.
- Da li si ove sezone igrao svoju igru ili onu koji si očekivao od ljudi koji te vole? - pitao je Pop.
- Sve što sam pokazao za ovih sedam godina sam ja. Ja sam rekao da više ne želim sebi da dozvolim sr*nja i više nemam godine da to dozvolim sebi. Svako treba da dođe sebi, promeni se, a ja više nemam godina da sebe blamiram, a pogotvo na televiziji. Moj promenu posle sedmice znaju moja porodica, kumovi, najbolji drugovi, a ko će šta misli me ne interesuje. Moji drugovi i prijatelji znaju ko sam ja i znam da me podržavaju i čekaju - govorio je Janjuš.
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Autor: A.Anđić