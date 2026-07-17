Maja mu je karma: Kačavenda proglasila Asmina najvećim paćenikom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku odgovorila na pitanje bivšeg cimera!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Miki Dudić postavio je pitanje Filipu Đukiću.

- Kad bi morao da biraš između svih devojaka sa kojima si bio da budeš sa jednom u ozbiljnoj vezi koja bi to bila? - pitao je Miki.

- Šta bi bilo kad bi bilo, a da je trebalo bilo bi. Situacija da nije kakva jeste bio bih sa Aneli - rekao je Filip.

Jompas je postavio pitanje Mileni Kačavendi.

- Ko je ispao najveći luzer u ljubavi? - pitao je Jompas.

- Asmin. Bebica uvek tera svoje i kraj priče. Najveći luzer nad luzerima je Asmin. Imamo ovde dve bivše i sadašnju od koje ne može da se otrese. Govorili su mu šta će biti, a on je pričao da je muškarac koji ženu postavlja na svoje mesto. Njemu se sve vratilo. Stanija je rekla da će Maja da mu bude karma i neka mu je - pričala je Milena.

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Autor: A. Nikolić