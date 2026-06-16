STAVIO SVE KARTE NA STO! Dača otkrio kada mu je Kačavenda priznala da je bila intimna sa Janjušem (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Tokom Igre istine, povela se tema oko raskola prijateljstva Milene Kačavende i Dače Virijevića.
- Da li gore ima mišljenje Dača o Mileni, ili Milena o Dači? - upitao je Bebica.
- Niko normalan ne može da ima lepo mišljenje o Kačavendi, koja ima ponašanje kakvo ima - rekao je Janjuš.
- Pogledaj sebe, kockaru jedan. Sram te bilo, propalice jedna - dodala je Kačavenda.
- Što se tiče nje same, Dača je za nju bio klinac, nije ga shvatala za ozbiljno, nije ga gledala kao prijatelja - kazao je Janjuš.
- Mene ne zanima ko će meni da veruje, ali me je sinoć razbesnelo to što je ona nipodaštavala to što sam se ja zakleo i rekao da je slagala - kazao je Dača.
- Kada ti je Milena rekla za mene i nju, da smo imali se*s? - upitao je Janjuš.
- Tri dana, pre nego što je to priznala u Šiša baru - kazao je Dača.
Autor: S.Z.