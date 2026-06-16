AKTUELNO

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO! Dača otkrio kada mu je Kačavenda priznala da je bila intimna sa Janjušem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Tokom Igre istine, povela se tema oko raskola prijateljstva Milene Kačavende i Dače Virijevića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li gore ima mišljenje Dača o Mileni, ili Milena o Dači? - upitao je Bebica.

- Niko normalan ne može da ima lepo mišljenje o Kačavendi, koja ima ponašanje kakvo ima - rekao je Janjuš.

- Pogledaj sebe, kockaru jedan. Sram te bilo, propalice jedna - dodala je Kačavenda.

- Što se tiče nje same, Dača je za nju bio klinac, nije ga shvatala za ozbiljno, nije ga gledala kao prijatelja - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ne zanima ko će meni da veruje, ali me je sinoć razbesnelo to što je ona nipodaštavala to što sam se ja zakleo i rekao da je slagala - kazao je Dača.

- Kada ti je Milena rekla za mene i nju, da smo imali se*s? - upitao je Janjuš.

- Tri dana, pre nego što je to priznala u Šiša baru - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Munjez otkrio u kakvom je odnosu sa Ivanom! Ona priznala šta joj smeta! (VIDEO)

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Peja otkrio Aleksandri šta mu je na duši! Progovorio iskreno o svojim emocijama! (VIDEO)

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO: Filip otkrio koliko ga je povredila Lukina izdaja, negirao da ima emocije prema Aniti! (VIDEO)

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO! Cimi otkrio kako gleda na svoje učešće, pa se osvrnuo na Kačavendu i Janjuša! (VIDEO)

Zadruga

RAZBIO SVE NJENE SUMNJE: Anđelo otkrio da li je tik nakon raskida sa Anitom imao avanturu sa Sarom Stojanović, stavio sve karte na sto! (VIDEO)

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Peja otkrio da se pokajao jer je ponizio Enu pred svima, pa otkrio šta ga je povredilo! (VIDEO)