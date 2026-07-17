Nova tura prljavog veša: Luka i Aneli u novom klinču, on tvrdi da Ahmićeva nije imala dinara! (VIDEO)

Kad god spomenu zajedničku prošlost nastane haos.

Teodora Arsić postavila je naredno pitanje Aneli Ahmić.

- Zameraš Asminu da tri godine nije video ćerku, a kako opravdavaš svoje učešće tri godine u rijalitiju? - pitala je Teodora.

- Ja ne znam ko je ovo i nemam potrebu da joj odgovorim. Ja sam videla svoju ćerku. Tako se zadesilo, mi živimo od toga što sam ja ovde - rekla je Aneli.

-Viktore, da li misliš da ćeš i dalje biti dobar sa Minom? - pitao je Vedran.

- Naravno da mislim, pokazaćemo se napolju - rekao je Viktor.

- Mina, da li smatraš da ti je iskreno stalo do Viktora? - pitao je Vedran.

- Nikad ništa nisam radila na silu - rekla je Mina.

- Terza, posle svih afera koje si slušao, šta misliš kako se oseća tvoja porodica i tvoji prijatelji? - pitao je Viktor.

- Ne bih ovo sve radio da nemam emcoije. Nisam nikad folirao - rekao je Terza.

- Luka, kako planiraš da opremiš stan sa novom izabranicom jer znamo da si živeo od Anelinih fanova? - pitao jeViktor.

- Aneli je demantovala tebe kad je rekla da sam sposoban. Niakd nisam živeo od fanova. Aneli nije imala dinar kad smo izašli, ja sam dao svoje pare - rekao je Luka.

- Uzeli smo stan od svega toga. Ja uvek u torbi imam dve ili tri hiljade, imam i svoju karticu - rekla je Aneli.

- U sina se kunem da od fanova nisam platio ni stan, ni ništa. Imala je bosanske marke, nije jedan dinar potrošila sa mnom. Sita joj je ostavila bosanske marke - rekao je Luka.

- Kupio mi je tri haljine i posle sam mu vratila 100 evra jer je morao nešto da plati - rekla ej Aneli.

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Autor: A.Anđić